用創意開啟蕭邦珠寶世界：專訪聯合總裁兼創意總監Caroline Scheufele

隨著蕭邦（Chopard）博物館典藏的骨董表款首度於上海亮相「鑽時詩翩」（L'Heure du Diamant）高級珠寶腕表展，品牌現任聯合總裁兼創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）也接受了聯合報的專訪。

活力四射的卡羅琳剛從紐約飛抵時差12小時的上海，卻毫無倦容，甚至一到場就四處檢視、確認所有細節都無懈可擊。她說起話來時而感性穿插妙語，卻一直保持思緒明快清晰，就像她穿合身褲裝輕踩高跟鞋還能健步如飛一樣。身上混搭著她所鍾愛的愛心圖案大型鑽石耳環和各式珠寶，胸前掛著的鍊墜，則是1985年時她所設計的第一款珠寶 – Happy Clown。

Q：我們看到您配戴的Happy Clown，這是1985年您設計的第一件珠寶，沒想到您還時常配戴！現在是2025年，那正好是40年前了。您有打算好好慶祝設計珠寶40周年嗎？

卡羅琳：原來已經40年了！我確實應該慶祝一下。這件Happy Clown正是原版的骨董，事實上，這是啟發蕭邦所有珠寶的最初原創之作，若沒有這款小丑，我們就不會一腳跨進珠寶產業了。

其實，我們正在準備明年推出一些特別的Happy Diamonds經典款的復刻之作，包括這款小丑！

Q： 這次展出的L'Heure du Diamant腕表，像月相表和陀飛輪，完美結合了高級珠寶和高級製表兩種不同的領域；就我們所知，蕭邦的高級製表一直是您的兄長Karl-Friedrich Scheufele在負責的；而高級珠寶的設計則是由您負責的。能說說您們兩人如何合作？ 比如，是您開始提出想法？還是他開始發想？

卡羅琳：其實，因為我們一直都在同一棟辦公室工作，這些都是可以雙向進行的。以前的骨董手表並沒有搭載我們的自製機芯，但現在的表款都是搭載蕭邦的自製機芯的，所以，所有的珠寶表都是 100% 在我們自己的工坊內完成的。我認為高級製表和高級珠寶是相輔相成的。有時我設計一些東西比較天馬行空，他就會跟我說：「你確定機芯能裝進去就好。」到目前為止，這樣的運作模式非常好：我會徵求他的意見，他也會徵求我的意見。

Q：正如我們看到這次展出的L'Heure du Diamant骨董表，所有的設計會反映不同時代人們的審美和生活方式並持續演變。40年來的生活變化也影響了妳的設計嗎？

卡羅琳：絕對的。我經常造訪蕭邦博物館東看西看、設計往往受到蕭邦骨董作品的啟發。有時候我父母（卡爾與凱倫舍費爾，掌理蕭邦家族的上一代）會對我說：「你太瘋狂了吧」；我都會回嘴：「不！你們才瘋呢！」，因為每當回顧過往，尤其是當時的我父母掌理蕭邦的時候所做的廣告，現在看來還是非常前衛大膽，比如在70年代時，他們會把一大堆手表放在頭髮裡。我其實很開心這樣的趨勢又回來了。

當然我認為當今珠寶鐘表領域的一個巨大區別是，所有東西都是用公平交易的黃金製造生產的，鑽石也是如此；以往人們並沒有意識到這一點。

Q：現在的社交媒體和廣告也影響了人們看待珠寶或配戴珠寶的方式嗎？

卡羅琳：是的，絕對的。以往我們只會在非常高檔的雜誌或報紙上做廣告，現在網路和社群們媒體讓珠寶接觸到更多的人，甚至完全不同的族群，讓廣告不再受到侷限。

就溝通而言，改變非常大，人們有了更多的機會去接觸這世界的一切，你在美國就可以看到現在亞洲發生什麼事、中東發生什麼事、歐洲….在以前也不是這樣的。我認為這已然是一個完全不同的世界。

現在搭飛機也沒有人再提供報紙了，每個人都在看手機，即便如此，我仍然喜歡閱讀報紙，我尤其喜歡粉紅色《金融時報》的觸感，它甚至有獨特的氣味… 但現在年輕人都透過平板和手機閱讀新聞，那感覺跟紙本不一樣。

Q：那麼，珠寶設計是否變得必需要迎合這些載體、走誇張的路線，以便在社交媒體上吸引人們的眼球？還是您有自己必須堅持的美學？

卡羅琳：我想我一直都有自己的美學，我一直喜歡各種顏色。就像早期的 L'Heure du Diamant的設計一樣，我們也運用了各種豐富繽紛的顏色，像是虎眼石、孔雀石、青金石、珊瑚、綠松石等，都是很絢麗的各色硬寶石。 就個人而言，我認為我們的世界充滿了色彩，所有這些美麗的寶石都來自我們的星球，如果回去看看我所有的設計，總是與色彩的運用有關。鑽石是女孩最好的朋友，但其他的寶石也很美麗。

Q：這次的高級珠寶作品中也展出了Insofu 祖母綠的鑽戒。在過去 40 年裡，您經手過這麼多寶石，最難忘的是哪一個？ 是6225克拉的尚比亞祖母綠 Insofu嗎？ 還是342克拉的Type IIa全美無瑕The Queen of Kalahari鑽石？ 有沒有哪顆寶石一直深深地烙印在您心中？

卡羅琳：The Queen of Kalahari是蕭邦第一次追蹤一塊原石，從礦場到切割、拋光、設計、再到紅毯的整個過程；第二次則是 Insofu。祖母綠是我喜歡的寶石，它有著完全不同的質地。相比之下，如今的鑽石原石可以大量利用現代技術、放進掃描儀之後可以看到所有細節、再可以決定你要怎麼切割；然而祖母綠和其他彩色寶石，卻無法這樣做，所以仍然需要大量的知識、天賦和手工藝。那些與我們合作的印度夥伴，花了整整兩個星期的時間，坐在Insofu原石前研究如何切割，因為一旦下刀，就無法回頭了。所以那是一個與鑽石完全不同的世界。

我非常渴望找到第三塊大型原石，因為說真的，看到這些來自數十億年前的地球地底的珍寶，逐漸變形、轉化成一件珠寶或一件精美的時計，實在是非常令人興奮又不可思議的一件事。

所以，我真不知道哪一個是我的最愛，這將像你問我最愛家裡六隻狗中的哪一隻？我說不出誰是我的最愛，因為每一隻都有自己的性格。只要是不尋常的寶石都會讓我悸動。

Q：那您能挑選出目前為止最能代表您的珠寶作品嗎？

卡羅琳：當然有！像這個Happy Clown小丑吊墜，是 Chopard 製作的第一件珠寶，是在我還在讀書時候設計的，而蕭邦之後所有珠寶都要歸功於這個小丑，因為在此之前，蕭邦是一家純製表公司，這絕對是一個里程碑。另一個里程碑就是Happy Sport，是製表業中第一款將鑽石放入鋼材中的手表。

Q：除了滑動鑽石，還有Animal World、Ice Cube、Ice Cube、還有每年的紅地毯系列… 您創作出這麼多系列，能建議大家如何配戴這些不同風格的珠寶嗎？

卡羅琳：混合搭配！就像今天這樣，我今天配戴了Alphine Eagle的腕表，搭配了Happy Diamonds、高級珠寶、還有骨董珠寶。我認為在珠寶的搭配上沒有什麼特別的規定，就像時尚一樣，沒有一種風格或一種造型是標準答案，我認為這就是當今世界的美妙之處，你真的可以混合搭配。 我記得多年前我的媽媽的時代會有單一款式的流行，所以當時每個人都穿短裙，但現在不再如此，可以想穿長的、短的，任何款式都可以。最重要的是，你必須找到你自己的風格。

Q：您當提到在那個時代沒有人在乎珠寶的原料是否符合公平交易和符合倫理道德。事實上，當蕭邦在 2013 年展開「The Journey to Sustainable Luxury」這段旅程、致力推動可持續發展的公平奢侈產業，在業界來說是比較早的。如今已經超過十年了，您認為推廣這類珠寶變得更容易？還是更困難了？

卡羅琳：當時非常多人會問：「我們為什麼要改變？」 我們是第一家真正著手研究公平採礦、公平黃金和道德採購的公司，至今這在某些地方都還是一個很複雜不易的過程；而現在甚至某些國家開始強制要求黃金需以道德方式開採 -- 也許我們開啟了一個好的方向。年輕一代肯定會質疑他們的日常穿著是如何生產的？材料自哪裡來？在今天，這無疑是必要的。

我們當時可以說是很勇敢，我和我兄長Karl-Friedrich Scheufele沒多考慮就直接著手這麼做，因為我知道他非常關心大自然和地球。但實際上，因為我們基本上必須改變整個生產流程，所以並不容易。首先我們從一小部分開始，我們得到的最初一批的公平採礦黃金就只有80 公斤，非常珍貴。一開始只為坎城紅毯製作高級珠寶，然後也為一些男士手表製作表殼，然後慢慢地跟進其餘的部分。同時我們也必須說服一些已經在公司工作了 40 年的工匠，告訴他們我們為什麼要做出這樣的改變。改變人們的想法——那是最困難的部分。

Q：接下來這方面有什麼進一步的計劃嗎？

卡羅琳：盡我們所能。這就是為什麼它被稱為「旅程」，因為羅馬不是一天建成的。還有很多原料的開採過程尚未能如此，特別是寶石，但我每年都會設定一個新的目標，至今我們已經有來自澳洲的蛋白石、來自莫桑比克的紅寶石…每年都在增加。

Q：蕭邦至今在這個充滿上市集團公司的世界裡，仍舊是非常少數還是由家族經營的品牌。您認為蕭邦的優勢是什麼？如何在其中脫穎而出？