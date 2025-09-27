把握最後兩天！台北「秋季美容保養展」展場限定優惠讓你滿載而歸

教師節連假是盡情搶購美妝的好時機，2025台北「秋季美容保養展｜美甲美睫博覽會」於台北世貿一館A區展出至9月29日，展場匯集美容、保養、彩妝、美甲、美睫、香氛等超過百家品牌廠商，主打最低下殺1折起與多項專屬優惠，還有全新亮點「新秀專區」，首次聚焦極具潛力的美妝新銳品牌，開展兩天已累計近2萬人進場逛展。

在高人氣的加持之下，展場中許多廠商攤位也賣出好成績，像是米蘿美甲單筆消費最高金額5萬元，以美甲商品、手足護理乳液、硬甲油最暢銷；保養品牌KEDMA最高單筆消費金額30,000元；吉立伊貝公司最大單金額45,000元，最熱銷商品為天絲面膜；明呈公司單筆最高金額28,000元，以VC淡斑晶粉最受歡迎。

今天（9月27日）下午2點登場的「THBA全球概念沙龍」舞台為台灣首次公開，吸引大批民眾觀摩，現場透過資生堂首席髮妝藝術家原田忠的作品，不僅能欣賞到超越現實的「異形美」攝影藝術，更能親身體驗專業級的創作流程，並掌握背後的獨家技巧，明天下午1點還有一場。

9月28日展場推薦「香癒洞悉Q版造型擴香石膏禮盒」原價1,800元、展場限定價899元；「田源春天呢喃」原價3,800元，展場限定購買即贈Rise & Flourish系列香水2瓶；「聚光燈面膜」原價980元，展場限定買面膜送洗浴組合；「妮菈穿戴甲」原價340元、展場價250元；「Dr. Pen Hydra.Pen H6專業美容儀」原價9,800元，展場限定買一送一。