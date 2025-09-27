26春夏米蘭時裝周／MOSCHINO以貧窮藝術精神為靈感 MAX&Co推全新聯名

米蘭時裝周近日正持續展開，包含多個時尚品牌如Moschino、MAX&Co.與Brunrllo Cucinelli都於日前發表了2026春夏新裝，其中Moschino以「貧窮藝術」為精神展現義式幽默，MAX&Co.則選擇與洛杉磯設計師Sami Miró 聯名打造 &Co.llaboration系列，各自展現時尚的多元面向。

時尚也可以生活、日常而隨性的，一如本季屬於Max Mara Fashion Group旗下的MAX&Co.便和洛杉磯設計師Sami Miró合作發表了2026春夏&Co.LLABORATION聯名系列：《Becoming Undone》；Sami Miró曾為碧昂絲、女星LISA設計服裝，這回MAX&Co. 與其聯名系列則透過外顯的縫線、未收好的毛邊等細節，以一種愜意隨興的姿態，將西裝、牛仔褲與襯衫等單品從日常中賦予新意，讓單品可恣意混搭，一次滿足美式創意和義大利服裝工藝兩種可能。

Moschino的創意總監Adrian Appiolaza則以三R：Reuse「再製」、Recycle「循環」與Reimagine「再想像」為概念，結合以少成多的「貧窮藝術」（Arte Povera）精神，設計出NIENTE系列。除了將原有的衣物拆解、拼接成新品，粗麻布、繩索、打結等材質或結構也為原本是為精緻的時裝帶來省思，時而優雅、時而幽默、時而反叛，正是Moschino品牌一以貫之的核心精神。