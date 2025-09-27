快訊

26春夏米蘭時裝周／MOSCHINO以貧窮藝術精神為靈感 MAX&Co推全新聯名

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一點點的幽默、一點點的流動與自由，向來都是Moschino的品牌核心風格。圖／MOSCHINO提供
一點點的幽默、一點點的流動與自由，向來都是Moschino的品牌核心風格。圖／MOSCHINO提供

米蘭時裝周近日正持續展開，包含多個時尚品牌如Moschino、MAX&Co.與Brunrllo Cucinelli都於日前發表了2026春夏新裝，其中Moschino以「貧窮藝術」為精神展現義式幽默，MAX&Co.則選擇與洛杉磯設計師Sami Miró 聯名打造 &Co.llaboration系列，各自展現時尚的多元面向。

時尚也可以生活、日常而隨性的，一如本季屬於Max Mara Fashion Group旗下的MAX&Co.便和洛杉磯設計師Sami Miró合作發表了2026春夏&Co.LLABORATION聯名系列：《Becoming Undone》；Sami Miró曾為碧昂絲、女星LISA設計服裝，這回MAX&Co. 與其聯名系列則透過外顯的縫線、未收好的毛邊等細節，以一種愜意隨興的姿態，將西裝、牛仔褲與襯衫等單品從日常中賦予新意，讓單品可恣意混搭，一次滿足美式創意和義大利服裝工藝兩種可能。

Moschino的創意總監Adrian Appiolaza則以三R：Reuse「再製」、Recycle「循環」與Reimagine「再想像」為概念，結合以少成多的「貧窮藝術」（Arte Povera）精神，設計出NIENTE系列。除了將原有的衣物拆解、拼接成新品，粗麻布、繩索、打結等材質或結構也為原本是為精緻的時裝帶來省思，時而優雅、時而幽默、時而反叛，正是Moschino品牌一以貫之的核心精神。

Brunello Cucinelli則以「自然交響曲」為2026春夏定調，以原初之土、澤風之息、太初之海、心靈火種為四個篇章，將形塑品牌核心的大地色系為色彩，透過花式針織、孔面紋理與網眼傳遞輕盈與空氣感，在輪廓剪裁中呈現水的流動與自由意念，並以包含熔岩紅、甜菜根色與磚紅色的多重運用，燃起一股「心靈之火」，一種溫熱悸動的夏日宣言，進而凸現高級義大利品牌強調的寧靜奢華。

寬鬆西裝與蕾絲的奇異混搭，呈現Brunello Cucinelli女子的瀟灑率性。圖／Brunrllo Cucinelli提供
寬鬆西裝與蕾絲的奇異混搭，呈現Brunello Cucinelli女子的瀟灑率性。圖／Brunrllo Cucinelli提供
透明的鞋款、綑綁花束的塑膠袋、略帶輕微凌亂的髮型，形塑了Moschino式的流動風格。圖／MOSCHINO提供
透明的鞋款、綑綁花束的塑膠袋、略帶輕微凌亂的髮型，形塑了Moschino式的流動風格。圖／MOSCHINO提供
MAX&Co.的2026春夏聯名系列將風格與單品解構，在日常中展現非日常的趣味與戲劇性。圖／MAX&Co.提供
MAX&Co.的2026春夏聯名系列將風格與單品解構，在日常中展現非日常的趣味與戲劇性。圖／MAX&Co.提供
俐落剪裁與大地色系，成為Brunrllo Cucinelli 2026春夏系列特色。圖／Brunrllo Cucinelli提供
俐落剪裁與大地色系，成為Brunrllo Cucinelli 2026春夏系列特色。圖／Brunrllo Cucinelli提供
MAX&Co.與洛杉磯設計師Sami Miró合作發表了2026春夏聯名系列：《Becoming Undone》，將義式服裝工藝加入了美式創意。圖／MAX&Co.提供
MAX&Co.與洛杉磯設計師Sami Miró合作發表了2026春夏聯名系列：《Becoming Undone》，將義式服裝工藝加入了美式創意。圖／MAX&Co.提供
以「自然交響曲」為主軸的Brunello Cucinelli 2026春夏，並以原初之土、澤風之息、太初之海、心靈火種為四項篇章。圖／Brunrllo Cucinelli提供
以「自然交響曲」為主軸的Brunello Cucinelli 2026春夏，並以原初之土、澤風之息、太初之海、心靈火種為四項篇章。圖／Brunrllo Cucinelli提供

設計師 品牌 義大利

