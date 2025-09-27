26春夏倫敦時裝周／APUJAN童話系列最終章「桃的冒險」活成可愛的大人

倫敦時裝周期間，台灣設計師品牌APUJAN再度以實體大秀發表了2026春夏系列，延續品牌過往擅長結合文學、奇幻冒險、服裝設計的特色，本季《The Extraordinary Voyage of Captain Peach》（桃的冒險）系列從日本傳說「桃太郎」得到靈感，除了與台北電影節最佳美術設計陳若宇合作打造奇幻道具，並透過數位印花、透膚、針織的多元形式，展開一趟童心未泯的風格冒險。

日本古典童話中的《桃太郎》從一位在桃子中誕生的男孩為原點，與伴隨的猴子、狗狗與動物們踏上一回「鬼滅」討伐任務。APUJAN創意總監詹朴從故事中得到啟發，同時將天狗、狐狸等面具以拼接或立體的形式呈現在服裝上，象徵當代社會的混亂與人際定位的多元斜槓，但最終仍保有積極面對的姿態，一如英倫常用諺語：Keep Calm and Carry On！同時本系列也將是APUJAN童話系列的最終篇章。

於此同時，本季APUJAN也與多家紡織廠合作開發原創織品，總計超過百套的印花雪紡洋裝、輕薄夏季針織、緹花布料套裝與洋裝、運動服飾，最終精選33套於伸展台上公開。其中像是第二套的針織背心除具有不規則的下擺，並將桃子、珊瑚、魚的圖案奇幻融入，內搭的白色襯衫上並有APUJAN字樣，此套針織背心的圖案再延伸出像是Look 10的開襟長袖毛衣，或是Look 23的印花雪紡洋裝，也捎來愉悅的春夏氣息。