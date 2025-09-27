26春夏倫敦時裝周／APUJAN童話系列最終章「桃的冒險」活成可愛的大人
倫敦時裝周期間，台灣設計師品牌APUJAN再度以實體大秀發表了2026春夏系列，延續品牌過往擅長結合文學、奇幻冒險、服裝設計的特色，本季《The Extraordinary Voyage of Captain Peach》（桃的冒險）系列從日本傳說「桃太郎」得到靈感，除了與台北電影節最佳美術設計陳若宇合作打造奇幻道具，並透過數位印花、透膚、針織的多元形式，展開一趟童心未泯的風格冒險。
日本古典童話中的《桃太郎》從一位在桃子中誕生的男孩為原點，與伴隨的猴子、狗狗與動物們踏上一回「鬼滅」討伐任務。APUJAN創意總監詹朴從故事中得到啟發，同時將天狗、狐狸等面具以拼接或立體的形式呈現在服裝上，象徵當代社會的混亂與人際定位的多元斜槓，但最終仍保有積極面對的姿態，一如英倫常用諺語：Keep Calm and Carry On！同時本系列也將是APUJAN童話系列的最終篇章。
於此同時，本季APUJAN也與多家紡織廠合作開發原創織品，總計超過百套的印花雪紡洋裝、輕薄夏季針織、緹花布料套裝與洋裝、運動服飾，最終精選33套於伸展台上公開。其中像是第二套的針織背心除具有不規則的下擺，並將桃子、珊瑚、魚的圖案奇幻融入，內搭的白色襯衫上並有APUJAN字樣，此套針織背心的圖案再延伸出像是Look 10的開襟長袖毛衣，或是Look 23的印花雪紡洋裝，也捎來愉悅的春夏氣息。
本季服裝的其他亮點像是雙排扣西裝被加以改造，成為Look 16的長襬洋裝，或Look 26的白色背心，展現女性甜美也可兼容了俐落自信；「桃子」的意象被巧妙轉譯，出現在Look 11的粉桃色不對稱上衣以巨型編織傳遞毛料的柔軟溫暖，此外Look 29則將台灣棋士黑嘉嘉的圍棋棋譜改造為片片拼接的不對襯削肩連身長褲，像是在棋譜與黑白間貫穿東方與西方、古典與當下，也反叛也優雅，自由解構。
