三星名廚何順凱監製 全新法料「Chaud Doux」甫開幕訂位滿到10月底

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「潤煎鴨胸、苦橙醬」1,280元。圖／Chaud Doux提供
「潤煎鴨胸、苦橙醬」1,280元。圖／Chaud Doux提供

國內唯一以「時尚台灣菜」連續三年摘下《米其林指南》三星殊榮的名廚何順凱又有新作！這次他擔任監製角色，帶來全新法式餐館「Chaud Doux」。何順凱表示，創立「Chaud Doux」最主要的原因之一，是希望讓大家知道「態芮Taïrroir」不僅是一家餐廳、一個品牌，同時也是一個可以延伸、持續成長的平台。

「我一直都有這個想法，只是一直沒有遇到對的人、對的時間、對的地點、對的資金，所以這件事情一直放在心裡。」早在2016年創立「態芮Taïrroir」時，何順凱就希望能夠有其他的分支，而不是只有一家店，「中間計畫更改過好幾個版本，討論過很多次，一直找不到合適的時機，期間碰巧遇到Covid，又影響了進度，但最終還是走到了這一步。」

帶著「米其林三星」光環再開新店，「Chaud Doux」就像是三星資優生再度自我挑戰，儘管是與「態芮Taïrroir」截然不同的餐飲型態，但仍以業界最高標準處理所有細節。即便何順凱曾經公開說過「『態芮』的黑粉很多」，但「Chaud Doux」甫宣告開幕，到10月底以前的訂位便已經全滿。

「Chaud Doux」的意思是「溫暖的溫柔」，彰顯出「溫暖做菜，溫柔待人」的品牌核心精神，以法國里昂的經典法式小館（Bouchon）為概念，主打可以自由分享的單點法國傳統料理。由曾於法國當地米其林餐廳歷練的主廚林庭右（Chef Leo Lin）掌勺，將在地與當季食材融入經典技法，端出踏實、不鋪張卻份量十足、風味濃郁又溫暖人心的菜品。

開胃小點「豬耳朵蛋糕」以鹹的磅蛋糕為基底，將蔬菜高湯燉滷、帶韌性的豬耳朵與干蔥、巴西里、葛瑞爾起司（Gruyère Cheese）交融，鋪上炸豬耳朵、芥末酸奶與醃漬紫甘藍，口感層次豐富，鹹香與酸爽交織，帶出溫潤的奶香與微微辛香，風味深邃而耐人尋味。

前菜「鄉村肉派」依循里昂傳統比例，將雞肝、鴨肉與豬肉巧妙融合，選用究好豬與豬背脂增添油脂厚度，以干邑白蘭地提升香氣，再加入開心果與紅酒燉煮的無花果，搭配纖維細緻的金瓜、白木木耳與迷你羅曼生菜，並以芥末籽醬與橄欖檸檬油醋佐味，口感紮實綿密，既有肉派的溫潤厚實，也帶出堅果的脆香與果實的甘甜，令人回味無窮。

「大蒜香芹奶油烤大蛤」以鮮味飽滿的大蛤取代田螺，入口時奶油的醇厚、大蒜的辛香與蛤蜊的鮮美交織，在保留來自傳統巴黎風味的經典輪廓的同時，也替味蕾帶來新的驚喜。

主菜「法式爐烤雪巖雞・皮拉夫香料飯」選用由黑羽土雞、紅羽仿土雞與法國蘆花雞配種而成的雪巖雞，經醃製後，以普羅旺斯柑橘風味的奶油填入雞皮與雞肉間，靜置一天，再以慢火爐烤，呈現最貼近法國當地的烤雞口感。「皮拉夫香料飯」將印度香米（Basmati）先以干蔥與白酒拌炒，再加入雞高湯、薑黃、綠豆蔻等香料燉煮，最後淋上烤雞油帶出濃郁香氣，成為經典的雞與飯組合。

「馬賽魚湯」湯底以魚骨、蟹殼與蝦殼搭配大量蔬菜拌炒後熬煮，加入番紅花與茴香酒，，賦予鮮明香氣與層次。依循傳統，搭配大蒜番紅花蛋黃醬（Rouille）與葛瑞爾起司（Gruyère Cheese），讓濃厚海味與香料風味更顯和諧，完整呈現普羅旺斯風情。

甜點「香橙干邑舒芙蕾」特別搭配以香橙干邑調製的醬汁，果香與酒香交織，襯托舒芙蕾細緻柔軟的口感，入口如雲朵般輕盈，微微的酒香隨著熱氣擴散，橙香酸甜則在舌尖綻放，帶來清新卻不失華麗的尾韻。

在餐桌細節方面，「Chaud Doux」 更力求融合傳統工藝與法式優雅。以雞翅木與紅檀木手工打造的牛排刀，刀身雕刻著傳統細膩的大馬士革花紋，低調卻蘊含深厚質感。精心挑選的法式花盤，讓每一道佳餚不僅在味覺上層層堆疊，也在視覺與觸覺間傳遞細膩。

在空間鋪陳部分，以溫潤木質與柔和燈光為基調，藤編椅背與簡潔的木質桌面勾勒出溫暖卻不失格調的日常感，牆上古典與現代並置的鏡面與飾物，展現出法式餐館的雅緻與悠然。

展望未來，何順凱表示：「我們不追求大規模的擴張，而是希望做好4、5間、有質感、有口碑的餐廳。」何順凱說：「我相信，做出好的作品，比追求規模更有價值。這也是我一路以來的理念。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎Chaud Doux法式餐館

＊地址：台北市松山區民生東路三段113巷6弄11號

＊電話：(02) 2715-5133

＊營業時間：

．晚間：週二至週六18:00～ 22:30

．午間：週五及週六 12:00～14:30、週日 11:30～16:30

．逢週日晚間及週一公休，如遇特別節日或活動將另行公佈營業時間與店休日

＊用餐低消：

．晚間：2,200元/人

．午間：1,500元/人

「大蒜香芹奶油烤大蛤」480元。圖／Chaud Doux提供
「洋梨巧克力脆皮泡芙」480元。圖／Chaud Doux提供
以雞翅木與紅檀木手工打造的牛排刀，刀身雕刻著傳統細膩的大馬士革花紋。圖／Chaud Doux提供
前菜「鄉村肉派——鴨肉、梅花肉、雞肝、開心果、無花果」480元。圖／Chaud Doux提供
在空間鋪陳部分，以溫潤木質與柔和燈光為基調。圖／Chaud Doux提供
精心挑選的法式花盤，在視覺與觸覺間傳遞細膩。圖／Chaud Doux提供
「法式爐烤雪巖雞・皮拉夫香料飯」2,080元。圖／Chaud Doux提供
全新法式餐館「Chaud Doux」位於台北市民生東路三段靜巷。圖／Chaud Doux提供
「Chaud Doux」主廚林庭右。圖／Chaud Doux提供
「香橙干邑舒芙蕾」460元。圖／Chaud Doux提供
「里昂沙拉 ——厚切培根、水波蛋」450元。圖／Chaud Doux提供
「馬賽魚湯——每日鮮魚、胭脂蝦、干貝、淡菜」1,680元。圖／Chaud Doux提供
開胃小點「豬耳朵蛋糕」。圖／Chaud Doux提供
三星名廚何順凱擔任「Chaud Doux」監製。圖／Chaud Doux提供
