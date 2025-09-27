新光三越台中店開店一小時人潮破萬 全力衝刺第四季業績力拚持平

新光三越台中中港店今天時隔226天正式復業回歸，開店前就吸引許多民眾排隊等待營業。新光三越表示，開店後1200個停車位瞬間停滿，中午來客數破萬，相較以往假日人潮多出2成。在地人用行動力挺，可以說為百貨店王的回歸注入強心劑。

新光三越營業本部長歐陽慧表示，台中中港店復業後重點放在10月16日的周年慶，過去台中店周年慶本來是全台第一波，現在將跟台北信義新天地同一時間展開。我們期待台中中港店今年第四季業績可與去年同期持平（占全年業績30％～35%)，也相當有信心。

台中中港店這次以新店規格重啟，引進135個新櫃，當中又以11、12樓為重點樓層，除了餐飲，也引進許多時髦的outdoor、運動品牌。

業界指出，新光三越台中店停業整修期間，消費者移轉有限，沒營業的7個月來，蒸發的百億大約只被分食三成，剩下的客人都在等新光三越。美妝專櫃櫃姐表示，停業時間去其他百貨站櫃，但業績還是跟新光三越台中店有落差，在中港店的業績至少是2～3倍之多。另外，iPhone 17新機已上市一周，但仍有許多民眾等待新光三越台中店復業後才來買，今日就有許多人潮是為了買蘋果新機而來。