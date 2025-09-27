聽新聞
0:00 / 0:00
新光三越台中店開店一小時人潮破萬 全力衝刺第四季業績力拚持平
新光三越台中中港店今天時隔226天正式復業回歸，開店前就吸引許多民眾排隊等待營業。新光三越表示，開店後1200個停車位瞬間停滿，中午來客數破萬，相較以往假日人潮多出2成。在地人用行動力挺，可以說為百貨店王的回歸注入強心劑。
新光三越營業本部長歐陽慧表示，台中中港店復業後重點放在10月16日的周年慶，過去台中店周年慶本來是全台第一波，現在將跟台北信義新天地同一時間展開。我們期待台中中港店今年第四季業績可與去年同期持平（占全年業績30％～35%)，也相當有信心。
台中中港店這次以新店規格重啟，引進135個新櫃，當中又以11、12樓為重點樓層，除了餐飲，也引進許多時髦的outdoor、運動品牌。
業界指出，新光三越台中店停業整修期間，消費者移轉有限，沒營業的7個月來，蒸發的百億大約只被分食三成，剩下的客人都在等新光三越。美妝專櫃櫃姐表示，停業時間去其他百貨站櫃，但業績還是跟新光三越台中店有落差，在中港店的業績至少是2～3倍之多。另外，iPhone 17新機已上市一周，但仍有許多民眾等待新光三越台中店復業後才來買，今日就有許多人潮是為了買蘋果新機而來。
歐陽慧指出，新光三越在台中中港店有80萬會員，專櫃人員把主顧客留得非常好，很難被取代，這是我們感動的地方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言