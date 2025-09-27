大阪世博會倒數！台灣館人潮爆棚入館得排4小時 日男瘋狂進場117次

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／大阪即時報導
2025「大阪・關西世博會」閉幕倒數17天，趕在最後一刻進場的人數暴增，單日入場人數連日突破20萬人，台灣館「TECH WORLD」館長邱揮立說，園區唯一以科技為主題的台灣館人氣爆棚，上午9時半就出現上千人排隊，需排3至4小時才能入館，更因每日隨機發送8款伴手禮引發討論，甚至有一名日本男子瘋狂進場117次，只為搜集8款台灣限定禮品。

邱揮立表示，TECH WORLD館中的生命劇場談人與人、國家與國家共好，自然劇場談人與自然共好，未來劇場則強調未來生活離不開科技，並介紹台灣在全球半導體供應鏈的貢獻與價值。

邱揮立說，中華民國1971年退出聯合國後，因為不是會員國，參加世博會需主辦單位邀請，因此台灣僅參加過2次世博，第一次是睽違40年後，受邀參加2010年上海世博會，當時兩岸還交好，再後來相隔15年，透過日本主辦單位邀請，2025年再次參加這樣的盛會。

他說，這次世博會日本主辦會統計，日本人以外的外國人占這次大會的2至3成，台灣「TECH WORLD」館參館人數，有3至4成是日本人以外的外國人。

此次台灣「TECH WORLD」館設定100萬參觀人數目標，截至9月下旬，TECH WORLD館與活動區已累積80至90萬人次參觀，館內容量約4500到5000人，每月參觀人數持續成長1至2成，認為突破百萬人次的KPI沒有問題。

由於台灣人好客，這次台灣館也準備各種伴手禮給參館遊客。TECH WORLD館是大阪世博園區少數發放小禮物的館場，也因此在世博及日本造成話題，TECH WORLD館8種來館禮包含袋子、毛巾、行李吊牌及徽章等，隨機在不同時段贈送。

邱揮立透露，有遊客入館前先打聽伴手禮內容再決定是否排隊，甚至有一名日本男子買了通票，為蒐集齊全8款伴手禮品，世博期間該名日本男子前後瘋狂造訪「TECH WORLD」館117次；那段期間沒看到該名男子都有點緊張，憂心對方的身體健康狀況。

「TECH WORLD」館人氣也擠進大阪世博的前5名，邱揮立說，根據每天10點前排隊人潮，以及日本X平台社群統計，最受討論的世博話題依序為大屋根、日本館、關西地區聯合館、法國館，以及台灣的TECH WORLD館，「能擠進前5名相當不容易」。

至於台灣「TECH WORLD」展館相關劇場在世博結束後是否會保留，邱揮立說，目前國內尚未正式討論，要看台灣社會情況，進一步討論；日本方面則討論保存大屋根部分結構，據了解，主流意見是希望保留十分之一的大屋根，大屋根全長約2公里，也就是保留約2公尺以維持地標性建築。

此外，台灣「TECH WORLD」館也以蘭花奈米噴染技術進行國際交流，致贈國旗噴染蘭花給友好國家，保存期限可達2個月，今年8月8日更舉辦「台灣館日」，邀請80多國、200至300人參加，展現台灣對外交流能量。

TECH WORLD由玉山數位科技株式會社打造，主題為「連結世界，共創未來美好生活」，設計「生命、自然、未來」三大劇場，提出「共好」策展理念。記者胡瑞玲／攝影
