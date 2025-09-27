聽新聞
0:00 / 0:00
開卷有益！勞力士首部品牌授權Datejust專書下周一開賣 溫古也知新
每個經典設計背後的故事總令人著迷。勞力士（ROLEX）旗下的Oyster Perpetual蠔式恆動Datejust腕表更是無數藏家心中的經典設計， 近日品牌宣布將於下周發表勞力士腕表系列叢書第二部、也是首本以Datejust為主題的品牌授權發展史書《蠔式恒動日誌型：締造傳奇》（Oyster Perpetual Datejust – A Watch that Made History），將在9月29日正式上市。
至今歷史長達80多年的Datejust腕表誕生於1945年，也是勞力士（ROLEX）第一只自動上鍊的防水表款，表款最鮮明的特色同時在於表面三點鐘方向的日期視窗、以及1953年加入的凸透鏡視窗，大幅提升了閱讀的便利性，也為無數後世追隨者所仿效。此本著作是由英國的歷史學家暨手表專家Nicholas Foulkes所撰寫，Nicholas Foulkes原本就對歷史、奢侈品、手表擁有淵博知識，先前勞力士叢書第一本的Oyster Perpetual Submariner便由其執筆，並在2024年上市。
本次的《蠔式恒動日誌型：締造傳奇》（Oyster Perpetual Datejust – A Watch that Made History）書中同時亦收錄多位勞力士代言人、知名運動員與名流明星與Datejust腕表的故事；書中佐以大量攝影作品與檔案影像，全數厚達224頁，預計將在9月29日於WallpaperSTORE*網路商店獨家上架，實體店面則可在勞力士特約零售商、部分獨立書店販售，大書將有英文版訂價100英鎊或法文版訂價125歐元，最終帶領讀者與愛好者，透過設計、名人、社會面的多元角度，溫古也知新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言