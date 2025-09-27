開卷有益！勞力士首部品牌授權Datejust專書下周一開賣 溫古也知新

每個經典設計背後的故事總令人著迷。勞力士（ROLEX）旗下的Oyster Perpetual蠔式恆動Datejust腕表更是無數藏家心中的經典設計， 近日品牌宣布將於下周發表勞力士腕表系列叢書第二部、也是首本以Datejust為主題的品牌授權發展史書《蠔式恒動日誌型：締造傳奇》（Oyster Perpetual Datejust – A Watch that Made History），將在9月29日正式上市。

至今歷史長達80多年的Datejust腕表誕生於1945年，也是勞力士（ROLEX）第一只自動上鍊的防水表款，表款最鮮明的特色同時在於表面三點鐘方向的日期視窗、以及1953年加入的凸透鏡視窗，大幅提升了閱讀的便利性，也為無數後世追隨者所仿效。此本著作是由英國的歷史學家暨手表專家Nicholas Foulkes所撰寫，Nicholas Foulkes原本就對歷史、奢侈品、手表擁有淵博知識，先前勞力士叢書第一本的Oyster Perpetual Submariner便由其執筆，並在2024年上市。