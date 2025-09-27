開卷有益！勞力士首部品牌授權Datejust專書下周一開賣 溫古也知新

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
自1945年問世的Datejust表款，已然成為勞力士的經典入門之一。圖／ROLEX提供
自1945年問世的Datejust表款，已然成為勞力士的經典入門之一。圖／ROLEX提供

每個經典設計背後的故事總令人著迷。勞力士（ROLEX）旗下的Oyster Perpetual蠔式恆動Datejust腕表更是無數藏家心中的經典設計， 近日品牌宣布將於下周發表勞力士腕表系列叢書第二部、也是首本以Datejust為主題的品牌授權發展史書《蠔式恒動日誌型：締造傳奇》（Oyster Perpetual Datejust – A Watch that Made History），將在9月29日正式上市。

至今歷史長達80多年的Datejust腕表誕生於1945年，也是勞力士（ROLEX）第一只自動上鍊的防水表款，表款最鮮明的特色同時在於表面三點鐘方向的日期視窗、以及1953年加入的凸透鏡視窗，大幅提升了閱讀的便利性，也為無數後世追隨者所仿效。此本著作是由英國的歷史學家暨手表專家Nicholas Foulkes所撰寫，Nicholas Foulkes原本就對歷史、奢侈品、手表擁有淵博知識，先前勞力士叢書第一本的Oyster Perpetual Submariner便由其執筆，並在2024年上市。

本次的《蠔式恒動日誌型：締造傳奇》（Oyster Perpetual Datejust – A Watch that Made History）書中同時亦收錄多位勞力士代言人、知名運動員與名流明星與Datejust腕表的故事；書中佐以大量攝影作品與檔案影像，全數厚達224頁，預計將在9月29日於WallpaperSTORE*網路商店獨家上架，實體店面則可在勞力士特約零售商、部分獨立書店販售，大書將有英文版訂價100英鎊或法文版訂價125歐元，最終帶領讀者與愛好者，透過設計、名人、社會面的多元角度，溫古也知新。

書中同時紀錄了多位體育明星、名流的珍貴故事，例如退役網壇天王費德勒與Datejust的因由便收錄其中。圖／ROLEX提供
書中同時紀錄了多位體育明星、名流的珍貴故事，例如退役網壇天王費德勒與Datejust的因由便收錄其中。圖／ROLEX提供
由英國知名作家Nicholas Foulkes所撰寫、勞力士與設計雜誌Wallpaper*共同合作出版的《蠔式恒動日誌型：締造傳奇》精裝書，將在下周一正式問世。圖／ROLEX提供
由英國知名作家Nicholas Foulkes所撰寫、勞力士與設計雜誌Wallpaper*共同合作出版的《蠔式恒動日誌型：締造傳奇》精裝書，將在下周一正式問世。圖／ROLEX提供
勞力士《蠔式恒動日誌型：締造傳奇》精裝書將在9月29日正式販售，共有英文、法文兩種版本，全書多達224頁。圖／ROLEX提供
勞力士《蠔式恒動日誌型：締造傳奇》精裝書將在9月29日正式販售，共有英文、法文兩種版本,全書多達224頁。圖／ROLEX提供
Datejust表款在1953年加入了凸透鏡視窗，讓閱讀日期資訊更為簡易。圖／ROLEX提供
Datejust表款在1953年加入了凸透鏡視窗，讓閱讀日期資訊更為簡易。圖／ROLEX提供

勞力士 腕表

