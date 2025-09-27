《神奇柑仔店 錢天堂》童話故事裡藏著人生選擇的寓言

改編自廣嶋玲子暢銷童書系列的《神奇柑仔店 錢天堂》，由中田秀夫執導，天海祐希、上白石萌音與大橋和也等人共同演出。這部作品以奇幻童話般的設定受到讀者喜愛，如今搬上大銀幕，保留寓言性，同時增添戲劇張力。

故事以新手教師等等力小太郎為主角，因聽聞學生間流傳的傳說，逐漸踏入神秘的「錢天堂」。這家柑仔店販售能實現願望的點心，但若食用錯誤，後果不堪設想。與之相對的是「倒霉堂」，販賣由惡意凝結的菓子，構築出善與惡、幸福與不幸的對比。隨著劇情推進，小太郎不僅要守護身邊的人，也必須直面「選擇」背後的代價。

圖／車庫娛樂提供

片中吸引人之處，是將童話式的願望拉回現實隱喻。每個人或多或少都有弱點與欲望，當願望輕易實現時，我們是否準備好承擔後果？電影提醒觀眾「願望伴隨責任」，每個選擇都可能帶來幸福，也可能引出代價。這寓意讓作品不僅適合兒童，也值得成年人思考抉擇與欲望。

角色上，天海祐希透過特殊妝容，詮釋紅子的神祕與威嚴；大橋和也在首次大銀幕演出中，展現新手教師的青澀與真誠，與劇情氛圍契合。兩人表現凸顯錢天堂的奇幻氛圍，也為故事增添真實感與溫度。

圖／車庫娛樂提供

在視覺表現上，電影充滿童話質感，場景設計與點心細節營造奇幻氛圍，讓觀眾感受到走進魔法小店的驚奇。故事節奏輕快流暢，無論熟悉原作與否，都能被帶入這個既溫馨又帶點懸疑的世界。

《神奇柑仔店 錢天堂》是一部包裝成童話，卻隱含省思的作品。它提醒觀眾「選擇即是責任」，幸福與不幸往往只是一念之差。無論是原作書迷，或單純想看奇幻寓言的觀眾，都能從中獲得體會。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。