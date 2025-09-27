將遠方星辰悄然摘下 OMEGA全新Constellation系列 纖巧隨身

碎片化的世代，小巧迷你已然成為顯學。瑞士品牌歐米茄（OMEGA）為旗下的「星座」（Constellation）系列發表了28與25毫米尺寸，並以銀色、酒紅或黑色加上鑽石鑲嵌，成為手上的「隨身」蒼穹。

初次問世於1952年的OMEGA「星座」（Constellation）系列是以星辰之名，展現了對時間、星空宇宙的詩意聯想。無論70多年來的設計趨勢如何更迭，Constellation系列最令人一眼可辨的結構莫過於表殼兩側對稱的扣爪設計，而新作28與25毫米同時將拋光的精鋼表殼與表帶重新設計，整體風格更簡潔洗鍊，並維持表圈上的羅馬數字時標，讓讀取時間更為直觀便利。

25毫米將有銀色或藍色砂金石兩種面盤，前者並將搭配18K Sedna金時標，28毫米則將有勃根地紅、孔雀藍漆面、黑色亮漆與銀色四種面盤，28毫米系列則將全數使用18K白金指針。而無論25或28毫米則皆使用歐米茄的4061石英機芯為動力，同時蝴蝶扣還將具有2毫米延展可能，讓不同季節、不同服裝都能輕鬆對應，遂將遠方星辰悄然摘下、常伴左右。