新光三越台中店回歸 事發樓層變這樣！民眾湧入美食街相挺

新光三越台中中港店時隔226天，在許多民眾共同參與下，今天開啟回歸的第一天。正逢假日，許多人攜家帶眷前來，前來見久違的朋友「新光三越」。開店後不久，人氣盲盒潮玩「泡泡瑪特」店前即已排滿民眾，12樓美食街不到中午，也早已人聲鼎沸，非常熱鬧，也有許多消費者手提著消費戰利品。

「還是熟悉的味道最對味」，民眾受訪指出，昨天一知道新光三越台中店被核准今天復業，就決定復業首日就要衝來，雖然停業整修期間會到其他百貨逛，但新光三越復業後，還是習慣留在這裡逛，喜歡它的品牌多樣性、樓層分佈與陳列。