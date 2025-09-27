新光三越台中店回歸 事發樓層變這樣！民眾湧入美食街相挺

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台中中港店12樓美食街，復業首日相當熱鬧。記者江佩君／攝影
新光三越台中中港店12樓美食街，復業首日相當熱鬧。記者江佩君／攝影

新光三越台中中港店時隔226天，在許多民眾共同參與下，今天開啟回歸的第一天。正逢假日，許多人攜家帶眷前來，前來見久違的朋友「新光三越」。開店後不久，人氣盲盒潮玩「泡泡瑪特」店前即已排滿民眾，12樓美食街不到中午，也早已人聲鼎沸，非常熱鬧，也有許多消費者手提著消費戰利品。

「還是熟悉的味道最對味」，民眾受訪指出，昨天一知道新光三越台中店被核准今天復業，就決定復業首日就要衝來，雖然停業整修期間會到其他百貨逛，但新光三越復業後，還是習慣留在這裡逛，喜歡它的品牌多樣性、樓層分佈與陳列。

另有現場民眾表示，雖然新光三越台中店之前發生事故，但心裡不受影響，覺得沒什麼。確實以人潮來看，2月13日於12樓發生的事故，今天餐飲樓面湧入許多消費者，座席幾乎滿座，民眾開心著一邊吃著冰淇淋排隊，小朋友也開心雀躍地跟著大人，吃美食、逛街、玩遊戲，回到過去熟悉的日常。在地人正用行動，力挺著百貨好朋友。

百貨 消費者 新光三越

