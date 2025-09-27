快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

看一眼就秒懂！櫃哥櫃姐爆「有錢人逛街6大特徵」：富窮差超大

聯合新聞網／ 綜合報導
購物示意圖。圖／AI生成
購物示意圖。圖／AI生成

判斷一個人是否有消費能力，並不只是看他開什麼車或戴什麼錶。許多百貨和精品店的銷售人員，靠著多年經驗和細微觀察，能在短時間內分辨出誰是真正可能購買的客人，誰只是隨便看看。根據《越南快訊》報導，他們會從顧客的關注重點、行為舉止到肢體語言，利用六大關鍵指標快速判斷，提供更貼近需求的服務。

以下6項行為，為店員辨別有錢客戶與一般客人的重要指標：

1、價格關注度

真正有錢的顧客不會首先盯著價格看，而是先檢查衣服的工藝、質料與細節；相反，若第一眼看價格，通常代表價格才是決定因素。

2、拍照行為

顧客頻繁拍照並分享到社群媒體，往往只是在記錄或分享，而非真正下單購買的信號。

3、拿商品的態度

一般人對高價商品袋子小心翼翼，神情緊張；有錢人則輕鬆自然，將高價品如同日常物品般放置。

4、逛街態度

有錢人不會刻意解釋自己為何在店內，他們自信地覺得自己本就屬於那裡；反之，一般訪客往往會急忙說「我只是看看」。

5、折扣區反應

容易被促銷折扣吸引的，通常是想用有限預算撿便宜的顧客；而真正的奢侈品買家會根據需求選擇商品，不被折扣誘惑牽動。

6、肢體語言

有錢客戶肢體開放，坐在商品上、將物品放櫃檯，自信瀟灑地逛店；而一般人往往身體縮小，企圖不引人注意。

延伸閱讀

好讀周報／禁社群引發示威暴動！尼泊爾創全球首例「聊天室投票選總理」

Super Junior利特代言！金門高粱×CHOYA桶陳新作 小7、全家同步預購

國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝 虎科大讓農廢華麗轉身

陶藝師黃博專回鄉創作 台南新營文化中心辦柴燒陶藝個展

相關新聞

新光三越台中店回歸 事發樓層變這樣！民眾湧入美食街相挺

新光三越台中中港店時隔226天，在許多民眾共同參與下，今天開啟回歸的第一天。正逢假日，許多人攜家帶眷前來，前來見久違的朋...

佳士得晚拍畢卡索畫作逾7億台幣成交 刷新亞洲拍賣紀錄

佳士得今（9月26）日晚間於亞太區總部The Henderson舉辦二十及二十一世紀藝術秋季拍賣，總共38件拍品，領銜的...

《神奇柑仔店 錢天堂》童話故事裡藏著人生選擇的寓言

改編自廣嶋玲子暢銷童書系列的《神奇柑仔店 錢天堂》，由中田秀夫執導，天海祐希、上白石萌音與大橋和也等人共同演出。這部作品以奇幻童話般的設定受到讀者喜愛，如今搬上大銀幕，保留寓言性，同時增添戲劇張力。

將遠方星辰悄然摘下 OMEGA全新Constellation系列 纖巧隨身

碎片化的世代，小巧迷你已然成為顯學。瑞士品牌歐米茄（OMEGA）為旗下的「星座」（Constellation）系列發表了...

看一眼就秒懂！櫃哥櫃姐爆「有錢人逛街6大特徵」：富窮差超大

判斷一個人是否有消費能力，並不只是看他開什麼車或戴什麼錶。許多百貨和精品店的銷售人員，靠著多年經驗和細微觀察，能在短時間內分辨出誰是真正可能購買的客人，誰只是隨便看看。根據《越南快訊》報導，他們會從顧客的關注重點、行為舉止到肢體語言，利用六大關鍵指標快速判斷，提供更貼近需求的服務。

新光三越台中店今復業回歸 民眾：還是習慣回到這裡

從2月13日起，時隔7個多月226天，百貨店王新光三越台中中港店今天回來了。今天開店前，前後門都有不少民眾排隊，等待熟悉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。