看一眼就秒懂！櫃哥櫃姐爆「有錢人逛街6大特徵」：富窮差超大

判斷一個人是否有消費能力，並不只是看他開什麼車或戴什麼錶。許多百貨和精品店的銷售人員，靠著多年經驗和細微觀察，能在短時間內分辨出誰是真正可能購買的客人，誰只是隨便看看。根據《越南快訊》報導，他們會從顧客的關注重點、行為舉止到肢體語言，利用六大關鍵指標快速判斷，提供更貼近需求的服務。

以下6項行為，為店員辨別有錢客戶與一般客人的重要指標：

1、價格關注度

真正有錢的顧客不會首先盯著價格看，而是先檢查衣服的工藝、質料與細節；相反，若第一眼看價格，通常代表價格才是決定因素。

2、拍照行為

顧客頻繁拍照並分享到社群媒體，往往只是在記錄或分享，而非真正下單購買的信號。

3、拿商品的態度

一般人對高價商品袋子小心翼翼，神情緊張；有錢人則輕鬆自然，將高價品如同日常物品般放置。

4、逛街態度

有錢人不會刻意解釋自己為何在店內，他們自信地覺得自己本就屬於那裡；反之，一般訪客往往會急忙說「我只是看看」。

5、折扣區反應

容易被促銷折扣吸引的，通常是想用有限預算撿便宜的顧客；而真正的奢侈品買家會根據需求選擇商品，不被折扣誘惑牽動。

6、肢體語言

有錢客戶肢體開放，坐在商品上、將物品放櫃檯，自信瀟灑地逛店；而一般人往往身體縮小，企圖不引人注意。