新光三越台中店今復業回歸 櫃姐、民眾：還是習慣回家
從2月13日起，時隔7個多月226天，百貨店王新光三越台中中港店今天回來了。今天開店前，前後門都有不少民眾排隊，等待熟悉的場域再度打開大門。台中店專櫃人員均表示，很開心可以回家，終於不用再流浪。
今天上午10點半，新光三越台中店如同25年來的開店習慣，顧服人員打開大門迎賓，門外許多民眾以喜悅的心情走進熟悉的地方。新光三越的員工也喊著「好久不見歡迎光臨、歡迎回家」。
昨天下午，新光三越台中中港店正式取得台中市都發局核發的復業許可，於今日正式復業。
面對店王回歸，新光三越副董事長暨總經理吳昕陽，日前即定調「『復業』不是慶祝，而是要以謙卑與慎重的心態來面對，讓所有相信我們的人能安心放心地迎接回歸」。
排隊民眾表示，昨天一聽到今天復業的消息，今天就想趕快來。停業這段時間雖然會去其他百貨逛，但現在新光三越回來了還是會習慣回到這裡來逛街買東西。
新光三越2024全年業績956億元，店王台中中港店258億元，今年2月台中店因為意外停業後，停業7個多月業績蒸發百億，直接衝擊新光三越上半年業績，整體業績有近20%的負成長。
新光三越台中店復業時間正好趕上周年慶旺季，強勢回歸迎接消費旺季」的切點。新光三越9月27日至10月8日舉辦「感謝季」，10月9日至13日VIP預購會登場，10月16日至11月9日正式迎來周年慶檔期。百貨店王回歸，預期將掀起消費者回流熱潮。
