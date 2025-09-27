聯合航空駐關島機隊改波音「737 MAX 8」 飛關島、東京成田將迎新機

聯合航空今天宣布，將全面汰換現有駐關島的波音737-800機隊，改由全新波音737 MAX 8 執飛，進一步升級亞洲區域航線的旅客體驗。亦即未來台北-關島、高雄-東京成田航線也都將改採波音737 MAX 8 執飛。

聯合航空是目前唯一1家在亞洲區域內擁有「台北-關島」及「高雄-東京成田」航線營運的美籍航空公司，兩條航線皆由駐點在關島的機隊負責營運。

首架波音737 MAX 8預計於2026年2月抵達關島，並以聯合航空的全新艙內設計：每個座位均配備個人專屬螢幕、無線藍牙連線、付費 Wi-Fi、更大的行李置物艙空間容納旅客的登機箱、更多加長腿部伸展空間的座位，以及搭配LED燈光的明亮艙內氛圍，為旅客帶來更現代化的搭機體驗。

聯合航空亞洲及密克羅尼西亞銷售董事桐山謙一（Kenichi Kiriyama）表示，針對亞洲區域航線的新機投資，將為聯合航空旅客打造一致的優質搭機體驗，這也是我們持續提升太平洋區域服務承諾的一部分。對於後段航班需要銜接美國內陸的旅客而言，這些投資將確保旅客從報到至抵達的過程中享有更一致且順暢的體驗。

聯合航空駐關島的737 MAX 8機型將配置最多166個座位，其中包括最多16個商務艙座位。每個座位皆設有USB充電孔及個人專屬螢幕，並具備更聽障或視障旅客友善的輔助功能。艙內也全面支援藍牙連線，旅客可輕鬆使用無線耳機連接座椅螢幕。

機上 Wi-Fi 則可付費使用，聯合航空也同時計畫於未來數年於全機隊導入 Starlink 無線網路。屆時，前程萬里飛行計劃（ MileagePlus）會員將可免費使用 Starlink來享受串流影音、線上購物、遊戲體驗等創新機上娛樂服務。

聯合航空737 MAX商務艙配備13吋高畫質螢幕，經濟艙則配備10吋高畫質螢幕，免費提供超過1400部隨選影音內容，包括電影、電視節目、國際影片，以及音樂播放清單、Podcast與遊戲。娛樂系統支援包含繁體中文在內的16種語言，並提供多國語言的音軌或字幕。