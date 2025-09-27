日式連鎖火鍋霸主揭曉！聚、橘色、和牛涮…十家人氣名店必吃推薦

日式鍋物必吃名單揭曉！

熱呼呼的日式火鍋一端上桌，鍋中以昆布或柴魚細心熬煮的清淡高湯正冒著白煙，淡雅香氣瀰漫而出，像是為味蕾揭開序曲。筷子夾起薄切的牛肉或豬肉，輕輕涮入湯中，粉嫩肉片瞬間轉色，入口滑嫩，鮮美肉汁在口中漸次綻放。再放入高麗菜、白菜、香菇、金針菇等滿滿蔬菜，搭配鮮蝦、魚片與彈牙的海鮮，食材的原味在清湯中層層交融，沒有過度調味卻鮮美無比，展現了日式火鍋專屬的清爽與細膩。

究竟哪一間日式連鎖火鍋最能滿足饕客的胃？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點除了專賣壽喜燒、火烤兩吃類型店之外的「十大日式連鎖火鍋排行榜」，不只聚焦在網友討論日式裝潢、料理及餐點，還特別整理各品牌的必吃品項與亮點。下次聚餐該選哪一鍋？這篇幫你一次搞定！

No.1 聚日式鍋物

從眾多日式連鎖火鍋中脫穎而出的品牌，就是王品旗下的「聚日式鍋物」！聚不只有極為講究的北海道昆布湯，其他日式湯底也各具特色，例如愛吃辣的人必嚐的激辛麻辣湯、網路人氣必點的北海道札幌熊起司牛奶湯鍋，還有關東風壽喜燒湯、仙台風辛味噌湯、日光番茄湯、胡椒雞白湯、旨味牛骨湯等。肉品絕對不能錯過超級澎湃的雙人牛豬雙拼、海陸瀑布聚，擺滿整排的豬肉、牛肉還有魷魚、草蝦、生蠔等多種海鮮，吃不夠還可以單點極上和牛鞍下、特上日本A5和牛、個人海鮮總匯、究極海鮮盛宴等品項，一次把山珍海味都放進嘴裡細細品嚐，自助吧還能讓你大口吃蔬菜、副食、飲料、甜點，甚至有日式厥餅和野菇奶油炊飯等日式特色餐點，滿足你的口腹之慾，就連身心靈也跟著被餵飽。

網友對於聚日式鍋物用餐體驗也留下好評，「極上和牛鞍下，優質肉品現點現切新鮮上桌，光看著那美麗的肉紋就讓人口水直流，是不用多說的香嫩好滋味，大推必點」、「聚最好吃的是自助吧的松露野菇奶油炊飯」、「聚最有名的應該就是這個瀑布肉，這份量真的很大！整體肉質不錯，夾起來也不會散散的」、「聚火鍋超好拍的，滿滿日式風格讓人好想拍，角度超好抓，氛圍美照輕鬆搞定」、「整體餐點和服務都不錯，服務員訓練得不錯，能注意到顧客的微動作」、「整體是好的體驗，服務人員態度親切，有問題都可以即時得到處理」。

No.2 錢都日式涮涮鍋

錢都日式涮涮鍋由創辦人張景德創立，他多次赴日本請益，希望將日式涮涮鍋湯頭的鮮甜呈現給台灣消費者。錢都最經典的「昆布柴魚高湯」經由多道工序才能把湯底端上桌給客人。錢都致力於平價就能享用單人火鍋，近期多個聯名行銷活動，也成為網路話題焦點。

錢都營業近30年，在網路也常引發討論。網友表示，「花少少錢就能吃到肉、菜，超划算！」「桃園吃過旗艦店，服務、湯頭、食材都很可以，物超所值」、「環境乾淨，服務人員態度良好」。

No.3 黑毛屋

乾杯集團推出「黑毛屋」品牌，以打造老饕的日常鍋物為初衷，主打四大鍋物，包含清爽甘甜的涮涮鍋、濃郁經典的壽喜鍋、濃郁溫潤的博多風水炊鍋以及醇厚風味的博多風摩滋鍋。入座後先選擇鍋物，肉品可依照個人喜好自由選擇或升級加購，多種主食搭配不同鍋物可製作成專屬逸品。

另外，黑毛屋也有當季季節鍋，例如今年夏天的番茄鍋，基底使用雞骨、蔬菜、牛番茄與羅勒葉，整體吃起來清爽無負擔，若是搭配特製洋蔥醬油也有不同風味。最後的逸品「番茄沾麵」，帶有粉色與紫蘇梅清香的梅子素麵，利用湯底加入洋蔥、芝麻製成沾麵醬，原味、紫蘇葉、海苔絲三種吃法，也讓不少饕客躍躍欲試，「鱈魚豆腐跟梅子素麵好吃，肉維持一貫的高水準！」「這次跟家人選擇『夏日番茄鍋』，湯底酸甜清爽，特別適合炎熱季節」。

No.4 和牛涮日式鍋物放題

和牛涮 日式鍋物放題提供

和牛涮日式鍋物放題嚴選結合日本與美澳牛肉優點的極上和牛，為了讓饕客品嚐到柔嫩且油花甜美的肉質，還獨家代理金牌冠軍的澳洲純血和牛，不僅擁有100%純正日本血統，全澳洲也僅有5%，吃到賺到！除了堅持只送好肉上桌，也研發「老饕級和牛三吃」，不只可以涮煮，還可以做成和牛炙燒壽司、和牛黑咖哩飯，讓人越吃越上癮！湯頭部分，去年推出的「和牛壽喜燒雙吃」也深受廣大網友喜愛，可以一次品嚐到濃厚煎燒的關西風，與新鮮涮煮的關東風。自助吧也提供「水蓮、水果玉米、心裡美蘿蔔等」外面少見的新鮮蔬菜，讓饕客享受痛快的和牛饗宴。

網友分享，「光是肉品的頂級品質就已值回票價，油花分布均勻，入口即化的口感令人驚豔」、「安格斯牛、和牛表現都在水準之上，連豬肉／雞腿肉也都不錯，蔬菜種類也算多」、「湯頭表現出色，特別是昆布與柴魚高湯，清甜又有層次，讓人忍不住多喝幾碗」、「服務人員超級親切！食材都很新鮮好吃，而且服務人員還先示範了一次壽喜燒煮法，她煮的肉好好吃」、「特別推薦鯛魚燒，可愛又好吃，店內日系風格我很欣賞，服務同仁十分貼心及細心」。

No.5 涮乃葉

涮乃葉為日式涮涮鍋吃到飽專門店，標榜提供最貼近天然、原汁原味的食物，將蔬菜類、根莖類、菇類等多達20種蔬菜，以冷藏加水霧開放式吧台保持新鮮品質；肉品精選新鮮國產豬、雞肉、紐澳牛肉及美國安格斯牛肉，使用特殊冷藏設備、熟成技術，現切提供；湯底則包含北海道昆布高湯、壽喜燒風味、日式蔥鹽湯、辣和風味噌、和風魚介豚骨等多種類型湯底；還有自助式飯、麵、甜點、飲料及多種醬料可任意搭配。

如果喜歡日式咖哩的人，絕對不要錯過涮乃葉特製咖哩醬！由水果、香草及辛香料特製而成，濃郁且豐富的口感，搭配白飯、烏龍麵超級適合！饕客也分享，「青菜有高麗菜、菠菜、地瓜葉、山東白菜、洋蔥、福山萵苣、青江菜、海帶芽、A菜、油菜......等，基本上各種青菜都能吃到，涮乃葉的蔬菜自助吧真的好強」、「招牌咖哩飯超涮嘴（有人專程為這個來）」、「有夠日式的火鍋體驗，價格卻親民到爆炸」。

No.6 築間幸福鍋物

築間幸福鍋物與日本協力廠商進行數年配方研發，結合基隆魚市場漁業資源，創立至今15年已成為家喻戶曉的日式連鎖火鍋品牌。其中「招牌石頭鍋湯底」更是一砲而紅，以麻油爆香洋蔥、蒜頭、香菇等配料，獨特的尾韻與香氣令許多饕客慕名而來，就連老饕也不斷回訪。

這裡的點餐方式也很簡單，首先選擇主餐、湯底、附餐，再去自助區取用蔬菜、醬料、飲料及冰品。喜歡日式風味的人，可以選擇日本九州辛味噌湯、九州蒜香豚骨湯，肉品部分還可以吃到日本A5和牛。網友也表示，「當天點的石頭火鍋湯頭非常讚很好喝，菜盤區的品項非常多樣」。

No.7 橘色涮涮屋

橘色涮涮屋被譽為「火鍋界愛馬仕」，就連南韓明星GD權志龍、李洙赫來台也曾品嚐！這裡主打新鮮食材、優雅空間和貼心服務，從入座起即有專人服務。來自日本的橘色銅鍋利用弧度讓食物快速導熱均勻，確保湯頭與食材能保有最鮮美的味道。他們對於食材也絲毫不馬虎，從湯頭、開胃前菜、綜合菜盤、主餐、副餐到甜點，提供日本黑毛和牛、頂級小牛排、各式活海鮮、手工杏仁豆腐等料理，選擇昆布柴魚湯底，最後還可以加入米飯、蛋液和蔥花，用「招牌黃金粥」作為完美的ending。

值得注意的是，橘色涮涮屋特別邀請日本知名建築師丹下憲孝操刀店內裝潢，讓每位饕客來訪都能有視覺和味覺的享受。有網友實際走訪後在臉書分享，「服務人員會根據食材特性，協助客人掌握最佳的涮煮時間，確保每一口都達到完美口感。例如，玉米煮熟後，服務人員會貼心地將玉米粒剝下，方便食用。這種細緻入微的服務，讓人感受到賓至如歸的溫暖」。

No.8 千葉火鍋

分店遍及全台的千葉火鍋，以新鮮食材、多元選擇、舒適環境、親切服務作為核心，日式湯底部分包含日式海鮮鍋、札幌味噌鍋、壽喜風味鍋等，前菜區、熟食區、炸物區、甜點區、飲品區一應俱全，更讓人眼睛為之一亮的是在你眼前現做的生魚片、各式壽司，加上百坪寬敞用餐空間，高CP值也成為不少人的聚餐首選。

千葉火鍋竹北都會館的Google評論區，也有不少人針對生魚片分享心得，「生魚片切的厚度好豪邁啊」、「平時就喜歡的生魚片，依舊是首選；壽司也頗有水準」、「生魚片很新鮮，熟食味道也都不錯，火鍋肉片都很好吃，服務人員很親切」。今年2至3月，該分店也特別獻上店內限定、日本空運來台的食材「松葉蟹」，只要原價加上250元就能吃到飽，讓許多網友為之心動，「松葉蟹看起來也太厲害了吧」。

No.9 黑毛屋本家

乾杯集團的「黑毛屋本家」由投入和食料理長達20年的日籍主廚操刀，打造涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋及博多風摩滋鍋共四大鍋物，嚴選頂級日本和牛、西班牙Bellota等級伊比利豬、雲林黑羽土雞及澳洲和牛小腸，依照湯底和食材搭配碰醋、芝麻醬、柚子胡椒等多種特選醬料。另針對不同季節提供限定鍋物，例如秋鍋以肥美豐甜的白燒鰻、南蠻鴨、舞菇三大秋季食材入鍋。

店內還提供「最後的逸品」，將融合各種食材精華的高湯，飽滿吸附在日本新瀉縣產米、五穀米、雜炊、拉麵、強棒麵或鍋燒烏龍麵當中。講究的吃法也吸引許多饕客到訪品嚐，「不同湯頭不同醬料，覺得被用心對待」、「當天點的是博多風水炊鍋，湯底沒話說，清澈又甘甜，雞肉也很棒，土雞肉質不過肥也不會太乾硬，所有食材都處理到最方便食用才上桌」、「附餐選了雜炊，最後來一碗熱粥很有收尾的感覺，整個人暖起來」。

No.10 涮樂和牛

馬辣國際餐飲集團旗下的「涮樂和牛」採吃到飽計價方式，提供北海道日高昆布鍋、北海道起司牛奶鍋、關東風壽喜鍋、靜岡濃厚番茄鍋、九州濃厚豚骨鍋等道地日本風味湯底，基本的「精選豚雞放題」精選豚梅花、豚五花、無骨嫩雞腿及陳釀花雕雞腿；安格斯黑牛放題可以品嚐到美國CAB安格斯黑牛、頂級牛胸腹肉及紐澳小羔羊，每個人加價100元就能升級白蝦、蛤蜊、魷魚、沙巴魚吃到飽。

除此之外，松阪豚和牛放題、極上雙和牛放題與世界三大和牛放題，不只有來自不同產地的高級和牛，還能享受龍蝦沙拉和牛握、黑松露和牛握的美味。西門店在Google評論也獲得好評，「嘗試了三種鍋底，牛奶起司鍋覺得意外的柔和醇厚耶！」「雖然這家是火鍋，但厲害的是還有出壽司，口感味道非常好，以主食來說飯跟麵都有，喜歡咖哩配料的也可以試試」、「室內裝潢有濃濃的日式風格，充滿多種元素，生動活潑的氛圍，相當有巧思」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年09月09日至2025年09月08日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

