快訊

佳士得晚拍畢卡索畫作逾7億台幣成交 刷新亞洲拍賣紀錄

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
畢卡索《斜倚在靠墊上的裸女》，成交價3,222萬港元。記者孫曼／攝影
畢卡索《斜倚在靠墊上的裸女》，成交價3,222萬港元。記者孫曼／攝影

佳士得今（9月26）日晚間於亞太區總部The Henderson舉辦二十及二十一世紀藝術秋季拍賣，總共38件拍品，領銜的兩大拍品為畢卡索（Pablo Picasso）的《女子半身像》和趙無極首現拍場的「狂草時期」矚目鉅作《17.3.63》，由即將於明年一月上任為亞太區總裁的Rahul Kadakia（江華皓）今晚擔任拍賣官，為畢卡索落槌。

畢卡索《女子半身像》一開始就引起買家激烈競爭，最後由兩位透過電話競標的買家一口一口互相纏鬥逾十分鐘後以1.67億港元（約6.52億元台幣）落槌，最終成交價高達約1.97億港元（約7.65億元台幣），超過拍前低估價兩倍，最後由台灣區主席翁曉惠代表客戶得標。該畫作主角為超現實攝影先驅、也是他的靈感繆斯朵拉瑪爾（Dora Maar），由私人珍藏逾25載後再度上拍。

佳士得CEO Bonnie Brennan在會後記者會上表示，此場晚間拍賣拍前估價約4億港元，總成交額達5.65億港元（約7,300萬美元），項目成交率達92%，總成交額拍前低估價的116%。2025年亞洲目前為高價的10大拍品中有8件都在佳士得成交，其中今晚以1.97億港元（約2,500萬美元）成交的畢卡索《女子半身像》，刷新了畢卡索的亞洲拍賣紀錄。除了是亞洲有史以來最高價的畢卡索作品，也是佳士得全球二十及二十一世紀藝術拍賣歷來第6高價的拍品。

Cristian Albu也補充，今年上半年佳士得呈獻的巴斯奇亞《星期六的夜晚》刷新了巴斯奇亞的亞洲拍賣紀錄，下半年則締造畢卡索的新亞洲拍賣紀錄。

拍賣官Rahul Kadakia為畢卡索《女子半身像》落槌。記者孫曼／攝影
拍賣官Rahul Kadakia為畢卡索《女子半身像》落槌。記者孫曼／攝影
畢卡索《女子半身像》，以1億9,675萬港元成交，刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。圖／佳士得提供
畢卡索《女子半身像》，以1億9,675萬港元成交，刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。圖／佳士得提供
草間彌生《南瓜 [TWAQN]》，成交價3,466萬港元。記者孫曼／攝影
草間彌生《南瓜 [TWAQN]》，成交價3,466萬港元。記者孫曼／攝影
趙無極《17.3.63》以8,520萬港元成交價成為佳士得本季夜拍第二高價拍品。記者孫曼／攝影
趙無極《17.3.63》以8,520萬港元成交價成為佳士得本季夜拍第二高價拍品。記者孫曼／攝影

畢卡索 佳士得 台幣

