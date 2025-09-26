奧斯汀好眠館台中麗寶旗艦店開幕 打造全新好眠體驗
深耕寢具產業超過一甲子、近30年品牌經驗的「Austin Sleep Solution奧斯汀好眠館」，26日在麗寶Outlet Mall二期C區盛大開幕。這是奧斯汀品牌全新概念的旗艦店，不只是床墊與寢具的展示空間，更是一個集結健康、親子、故事與多媒體互動的「全方位好眠館」。
奧斯汀自1960年起由創辦人起家，秉持「以愛為出發」的精神，陪伴三代台灣家庭的睡眠需求。1990年品牌正式成立，至今已近30年，持續以「Sleeping Solution」為核心理念，發展出多元化的事業體，從寢具購物、影音內容到健康事業的PEMF磁療墊，致力於成為顧客睡眠整合解決方案的最佳夥伴。
此次麗寶旗艦店全新開幕，將引入四大特色：首先為全方位好眠商品-命定枕頭、護脊床墊、Snoopy 75週年經典系列，一站式體驗。
Austin Kids親子互動區-首次推出自創IP「好睏軍團」，以繪本故事、影音互動，讓孩子在愛與故事中學會安穩入睡。
健康睡眠體驗-現場邀請骨科、復健科專業醫師，解析睡眠與身體的關聯。品牌社群互動-打造打卡牆、光影氛圍，成為IG/FB/Threads 的全新熱點。
今天的開幕典禮，由奧斯汀總裁孫連禧主持剪綵，現場包含：天行詩班獻唱與牧師祝禱，分享奧斯汀品牌故事與「Sleeping Solution」理念等。
孫連禧表示：「奧斯汀好眠館不只是一家寢具店，而是一個能陪伴0歲到100歲的全方位好眠館。從孩子的第一個枕頭，到長輩們的健康睡眠，我們希望每一個人都能在這裡找到屬於自己的好眠解決方案。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言