26春夏米蘭時裝周／有村架純、Karina現身Prada 流動的變形與自由
米蘭時裝周期間，義大利精品品牌Prada於米蘭Prada藝術基金會內發表了2026春夏女裝，包含日星有村架純、新生代女星Maya Hawke、韓星Karina、韓團Enhypen皆成為受邀來賓，欣賞本季發表的總計53套全新發表。
擅長解構的Prada再度以服裝設計提出對女性自身的哲學性叩問：常見於男性西裝褲的百摺被改造為女性裙裝的裝飾性特色，而鈕扣也出現在沒有功能性的位置處展現出裝飾性；常見於軍裝的肩章設計結合了附胸前雙口袋的短袖襯衫，同時芭蕾舞鞋常見的繫帶也以歪斜、特異的方式妝點於尖頭鞋面。
內衣式上衣被與超低V領的上衣結合了極短褲，柔美浪漫的蕾絲則改造成吊帶形式，讓制服、工裝與晚禮服奇異結合，跳脫既有的社會階層想像。Prada愛用的螢光色與鮮亮色彩再度登場：以鵝黃對上粉紅、卡其色，螢光藍對上紫色又或是開心果綠映襯螢光桃紅，展現Prada對色彩明亮與飽和度的大膽實驗；超長的皺褶手套將原本常見於藍領階級的工作用意圖轉化為裝飾性，黑色的皮革長外套則內搭螢光粉紅的超長禮服，同時下擺口袋位置也被刻意「位移」下修，展現衝突反差。
服裝單品的剪裁、比例、色彩呈現了靈活的流動性，也像後現代社會中人們在職場、性別與關係中的多變，持續轉化、為定義重新定義。
