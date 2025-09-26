台北「秋季美容保養展」開展首日吸引近萬人逛展！美甲區為人氣指標

2025台北「秋季美容保養展｜美甲美睫博覽會」今天（9月26日）開展首日即吸引近萬人進場逛展，美甲區依舊是人氣指標，包括慕可（晶采）當日最大單39,989元，以「匠HO.A聯名暈染液12色套組」最熱賣；大森美甲攤位也相當熱門。展覽於台北世貿一館A區展出至9月29日。

本屆展覽匯集超過百家品牌廠商，包括彩妝、保養、美甲、美睫、香氛、SPA沙龍用品等都可一站購足，全館商品最低下殺1折起，並推出多項專屬優惠。主辦單位推出「滿千抽」活動，展期內單筆消費滿千元可抽好禮，數量有限，送完為止；現場購票還能參加抽獎，有機會獲得法媚兒頂級保養品。

周末展場推薦「INSELFII細潤雪花面具舞會精華粉」原價2,200元 、展場限定價899元；「KLOSER柚酵素馬賽皂」原價210元、展場限定價129元；「奈拉薇極鍍銀Mega Silver金屬造型彩繪膠」原價780元、展場限定價351元；「展瑩A+煥妍精華」原價1,580元、展場限定價499元；「玫妍堂花妍漾心機50ml」原價1,000元、展場限定價650元；「Solone睫對滿意愛用組」原價769元、展場限定價599元。

9月27日下午1點「AK~香氛珠寶」帶來「2026專屬幸運色×生命密碼：現場限量解盤」活動；下午4點「雪蓮香氣學苑」將舉辦「巴黎美學・極致綻放—香氣療癒與時尚藝術的邂逅」活動，喜愛香氛的消費者別錯過。