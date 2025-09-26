快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

聽新聞
0:00 / 0:00

台北「秋季美容保養展」開展首日吸引近萬人逛展！美甲區為人氣指標

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2025台北「秋季美容保養展｜美甲美睫博覽會」今天（9月26日）開展首日即吸引大批人潮逛展。記者王聰賢／攝影
2025台北「秋季美容保養展｜美甲美睫博覽會」今天（9月26日）開展首日即吸引大批人潮逛展。記者王聰賢／攝影

2025台北「秋季美容保養展｜美甲美睫博覽會」今天（9月26日）開展首日即吸引近萬人進場逛展，美甲區依舊是人氣指標，包括慕可（晶采）當日最大單39,989元，以「匠HO.A聯名暈染液12色套組」最熱賣；大森美甲攤位也相當熱門。展覽於台北世貿一館A區展出至9月29日。

本屆展覽匯集超過百家品牌廠商，包括彩妝、保養、美甲、美睫、香氛、SPA沙龍用品等都可一站購足，全館商品最低下殺1折起，並推出多項專屬優惠。主辦單位推出「滿千抽」活動，展期內單筆消費滿千元可抽好禮，數量有限，送完為止；現場購票還能參加抽獎，有機會獲得法媚兒頂級保養品。

周末展場推薦「INSELFII細潤雪花面具舞會精華粉」原價2,200元 、展場限定價899元；「KLOSER柚酵素馬賽皂」原價210元、展場限定價129元；「奈拉薇極鍍銀Mega Silver金屬造型彩繪膠」原價780元、展場限定價351元；「展瑩A+煥妍精華」原價1,580元、展場限定價499元；「玫妍堂花妍漾心機50ml」原價1,000元、展場限定價650元；「Solone睫對滿意愛用組」原價769元、展場限定價599元。

9月27日下午1點「AK~香氛珠寶」帶來「2026專屬幸運色×生命密碼：現場限量解盤」活動；下午4點「雪蓮香氣學苑」將舉辦「巴黎美學・極致綻放—香氣療癒與時尚藝術的邂逅」活動，喜愛香氛的消費者別錯過。

9月28日上午11點由IACIA全球藝術文創協會帶來的「香氣共振｜團隊覺察體驗」，充滿趣味與啟發，不僅是嗅覺的冒險，更是團隊默契與感知力的考驗。IACIA全球藝術文創協會理事長、同時也是Gold9Studio創辦人的Kimiko黃翊媁老師長期深耕調香與香氛藝術領域，她將「文創×美學×生活風格」完美結合，推廣亞洲獨有的藝術調香文化，足跡遍及國際舞台。

「Solone睫對滿意愛用組」原價769元、展場限定價599元。圖／主辦單位提供
「Solone睫對滿意愛用組」原價769元、展場限定價599元。圖／主辦單位提供
2025台北「秋季美容保養展｜美甲美睫博覽會」集結眾多美妝好物與超值優惠，打造「美力尋寶」體驗。記者王聰賢／攝影
2025台北「秋季美容保養展｜美甲美睫博覽會」集結眾多美妝好物與超值優惠，打造「美力尋寶」體驗。記者王聰賢／攝影
2025台北「秋季美容保養展｜美甲美睫博覽會」集結眾多美妝好物與超值優惠，打造「美力尋寶」體驗。記者王聰賢／攝影
2025台北「秋季美容保養展｜美甲美睫博覽會」集結眾多美妝好物與超值優惠，打造「美力尋寶」體驗。記者王聰賢／攝影
「奈拉薇極鍍銀Mega Silver金屬造型彩繪膠」原價780元 、展場限定價351元。圖／主辦單位提供
「奈拉薇極鍍銀Mega Silver金屬造型彩繪膠」原價780元 、展場限定價351元。圖／主辦單位提供
「展瑩A+煥妍精華」原價1,580元、展場限定價499元。圖／主辦單位提供
「展瑩A+煥妍精華」原價1,580元、展場限定價499元。圖／主辦單位提供
「INSELFII細潤雪花面具舞會精華粉」原價2,200元 、展場限定價899元。圖／主辦單位提供
「INSELFII細潤雪花面具舞會精華粉」原價2,200元 、展場限定價899元。圖／主辦單位提供
「玫妍堂花妍漾心機50ml」原價1,000元、展場限定價650元。圖／主辦單位提供
「玫妍堂花妍漾心機50ml」原價1,000元、展場限定價650元。圖／主辦單位提供
2025台北「秋季美容保養展｜美甲美睫博覽會」開展首日人氣旺，不少攤位結帳排起人龍。記者王聰賢／攝影
2025台北「秋季美容保養展｜美甲美睫博覽會」開展首日人氣旺，不少攤位結帳排起人龍。記者王聰賢／攝影
「KLOSER柚酵素馬賽皂」原價210元、展場限定價129元。圖／主辦單位提供
「KLOSER柚酵素馬賽皂」原價210元、展場限定價129元。圖／主辦單位提供

美甲 文創

延伸閱讀

琅讀金句／我們必須學會悲痛的藝術，理解它如何讓我們成熟與富有深度

影／潮藝術點亮基隆山海城 19組藝術家打造無牆美術館

26春夏米蘭時裝周／貝克漢坐台下看S.COUPS壓軸走秀 BOSS結合動態藝術

台北市白晝之夜、數位藝術節人潮跌 審計報告點問題

相關新聞

26春夏米蘭時裝周／有村架純、Karina現身Prada 流動的變形與自由

米蘭時裝周期間，義大利精品品牌Prada於米蘭Prada藝術基金會內發表了2026春夏女裝，包含日星有村架純、新生代女星...

台北「秋季美容保養展」開展首日吸引近萬人逛展！美甲區為人氣指標

2025台北「秋季美容保養展｜美甲美睫博覽會」今天（9月26日）開展首日即吸引近萬人進場逛展，美甲區依舊是人氣指標，包括...

二林事件百年 新文化館「蔗裡有糖」闡述百年糖史

台灣新文化運動紀念館將於9月27日推出「蔗裡有糖」主題，恰巧今年適逢「二林事件」一百周年，因此推出全糖株式會社，以戲劇演...

影／潮藝術點亮基隆山海城 19組藝術家打造無牆美術館

基隆潮藝術今開展，為期一個月，以基隆山、海、城三大區域為主軸，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出雕塑、裝置...

598元起吃A5和牛鍋！豊漁餐飲集團五大品牌進駐台中新光三越

台中新光三越中港店即將全新開幕，餐飲戰線率先打頭陣。豊漁餐飲集團（7847）宣布，旗下「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」、...

26春夏米蘭時裝周／貝克漢坐台下看S.COUPS壓軸走秀 BOSS結合動態藝術

BOSS於米蘭時裝周期間於米蘭Fonderia Carlo Macchi發表最新2026春夏系列「BOSS PARADO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。