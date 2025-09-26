台師大美術館推高行健特展 呈現諾獎得主水墨世界

諾貝爾文學獎得主高行健除文學劇作，也長期開拓「心象繪畫」領域。台師大今天為高行健舉辦的特展開幕，展出水墨與版畫作品，讓外界欣賞高行健在文學外的藝術成就。

高行健近年捐贈大量繪畫、手稿與文獻給台灣師大，台師大美術館也舉辦「心象繪畫─高行健」特展今天開幕，展出46件水墨與版畫作品，包含高行健自1988年初抵法國的水墨探索，到2023年間的創作軌跡。

台師大校長吳正己表示，高行健自2012年起受聘為台師大講座教授，標誌著他對台灣這塊土地的情感與支持。此外，歷年來高行健慷慨捐贈文獻與手稿予校方典藏，這份無私彰顯他對藝術與教育傳承的重視。

吳正己期許這次集結的作品展，能讓所有師生與社會大眾體會到高行健藝術蘊含的那份自由精神，並從中獲得心靈靜觀的契機。

人在法國的高行健透過書面表示，今天未能親自到場，但仍希望藉文字傳達其藝術思維。他提到，「心象繪畫」不同於傳統的寫意山水，也非現代抽象的揮灑，而是展現內心世界。

高行健表示，他作畫的時候排斥詞語，期間甚至不閱讀，只聽音樂，而且是沒有歌詞的純音樂。音樂喚醒人的情感，將人籠罩在某種情緒的氛圍中，隨著樂句的演進，構成另一種以情感喚起的思維。

高行健也透露，這次展覽除了展出自己的水墨與版畫外，還特別展出妻子西零的6幅油畫。他表示，這些作品「格調清新，別開生面，自有她的品味。」他感謝台師大美術館的籌辦，並將所有展出的畫作捐贈給台師大，希望這些畫能長久保存。