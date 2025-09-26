聽新聞
二林事件百年 新文化館「蔗裡有糖」闡述百年糖史
台灣新文化運動紀念館將於9月27日推出「蔗裡有糖」主題，恰巧今年適逢「二林事件」一百周年，因此推出全糖株式會社，以戲劇演出、音樂會、走讀介紹這段蔗農抗爭，到台灣糖業百年的歷史發展。
文化局主秘李秉真表示，距離1925年發生的「二林事件」剛好滿百年，新文化館以「蔗裡有糖」為題，介紹二林事件始末及後續影響，也探討糖業發展是如何改變當時台灣社會與經濟生活。這次展覽更與週邊在地商家合作，不僅是把歷史和今日生活串接，更走訪街區、品味在地，感受百年前留下的文化能量。
策展方指出，糖養活了許多台灣人，在日本時代更是看重其經濟利益，增加了不少糖產量，但也使得糖成了衝突點，在一百年前，甘蔗農就因價格問題向株式會社爭取，如今新的史料也出土，蔗農之外的台籍資本家也是有苦難言，因此策展是要讓民眾認識這層歷史，糖真的讓台灣人都分享到成果了嗎？
文化局介紹，這次邀請到國立台灣歷史博物館協辦，並與台糖、大稻埕百年餅舖搜集數百張的珍貴照片，也取得日本餅舖的照片授權，增添歷史風貌。展覽以倒序模式，從銷售端開啟敘事，以互動體驗及場景再造，入口處化身復古菓子舖。
文化局說，展覽將於9月27日一路到明年8月，今年10月2日起夜間限定九場的文化自造夜陸續登場，包含爵士樂、夜間攝影、釀酒等，4日、5日舉辦專專業論壇，而10月25日、26日則由入圍傳藝金曲獎的一心戲劇團帶來演出。
