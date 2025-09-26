快訊

影／潮藝術點亮基隆山海城 19組藝術家打造無牆美術館

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆潮藝術今開展，為期一個月，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出作品。記者游明煌／攝影
基隆潮藝術今開展，為期一個月，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出作品。記者游明煌／攝影

基隆潮藝術今開展，為期一個月，以基隆山、海、城三大區域為主軸，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出雕塑、裝置、聲光與行為藝術等作品，從城際轉運站、中山陸橋、正濱漁港到阿根納造船廠遺構，藝術走進市民生活，打造無牆美術館。

今年是基隆潮藝術的第十年，展覽從過往正濱漁港一帶，重新規畫成「山、海、城」三大展區，19組藝術家在基隆城際轉運站、海洋廣場、中山陸橋、至善大樓、委託行商圈、基隆美術館、基隆塔、信二防空洞、漁會正濱大樓、舊正濱派出所、阿根納造船廠遺構與原民會館觀海平台等場域中展出作品。

今年的作品形式多元，涵蓋行為表演、空間裝置、新媒體、雕塑、繪畫與影像等創作，從18公尺高的巨型氣囊裝置到僅5公分的生物藝術作品不等，呈現出藝術家從微觀到宏觀、從歷史到未來的多層次視角，探索基隆城市文化的「流動性」，在空間、自然與歷史之間激盪出想像與對話。

台灣策展人陳晞與韓國策展人姜帝旭聯手，引入國際視野，藉由藝術的力量，開啟基隆與世界的對話。策展團隊表示，基隆獨特的港口文化與歷史縱深，使其成為探討「流動性」此一當代命題的絕佳場域，讓藝術不僅是美學的展現，更是思辨與對話的媒介，完美結合了藝術性與觀光價值。

副市長邱佩琳表示，近年基隆的城市景觀在蛻變，基隆塔的豎立、信二防空洞的整建，以及中山陸橋的修復，都是市民有感的都市規畫。今年潮藝術有許多藝術家以其獨到的眼光，與這些城市建設展開深刻對話。

策劃團隊特別規畫大型藝術市集「Sky Arena」，集結眾多創新的文創攤位與多元的現場表演，藝術節期間將有多場深度藝術講座、由專家帶領的展區導覽，以及在地小旅行活動。

展期至10月26日止，所有展覽與多數活動均為免費參加。詳情可上「基隆潮藝術」官方網站、Instagram與Facebook粉絲專頁。

基隆潮藝術今開展，為期一個月，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出作品。記者游明煌／攝影
基隆潮藝術今開展，為期一個月，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出作品。記者游明煌／攝影
基隆潮藝術今開展，為期一個月，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出作品，圖為阿根納旁的光獸。記者游明煌／攝影
基隆潮藝術今開展，為期一個月，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出作品，圖為阿根納旁的光獸。記者游明煌／攝影
基隆潮藝術今開展，為期一個月，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出作品，圖為阿根納旁的光獸。記者游明煌／攝影
基隆潮藝術今開展，為期一個月，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出作品，圖為阿根納旁的光獸。記者游明煌／攝影
基隆潮藝術今開展，為期一個月，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出作品。記者游明煌／攝影
基隆潮藝術今開展，為期一個月，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出作品。記者游明煌／攝影

