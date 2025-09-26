聽新聞
598元起吃A5和牛鍋！豊漁餐飲集團五大品牌進駐台中新光三越
台中新光三越中港店即將全新開幕，餐飲戰線率先打頭陣。豊漁餐飲集團（7847）宣布，旗下「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」、「季樂 和牛鐵板燒」、「長浜魚屋」與「牛喜 壽喜燒水炊鍋」五大品牌，將同步進駐，成為該集團首次在同一百貨商場內集結五大餐飲品牌。
豊漁集團指出，台中地區貢獻營收約占全年度15%，僅次於雙北市場。隨著新光三越改裝開幕，五大品牌齊發，預期將推升營收占比突破過往水準，鞏固中台灣版圖。
豊漁餐飲集團總經理蕭伊雲表示：「台中一直是我們十分重視的餐飲市場，這次五大品牌齊聚，不僅提供一站式多樣化的美食體驗，也展現集團從無菜單料理到日常餐飲的完整布局。」
新進駐品牌中，主打親民鍋物的「牛喜 壽喜燒水炊鍋」自2024年首店進駐台北南西三館後，以598元起就能享用A5黑毛和牛鍋物打開市場，被譽為「坪效王」。這回進軍台中，主打差異化的「蛋液泡泡」吃法與雙重鍋物體驗，鎖定年輕族群與家庭客層。
進駐12樓全新品牌「長浜魚屋」，以日本直送黑鮪魚丼飯為亮點，418元起即可品嚐多部位黑鮪魚，並推出開幕限定新品「DX月見四喜丼」。集團強調，隨著五大品牌齊發，將以「精緻料理＋民生餐飲」雙引擎策略，進一步展現全方位餐飲布局，未來也將持續開發新品牌，帶給消費者更多驚喜。
