要回來了！氣爆後停業 新光三越台中店獲市府核准恢復使用

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府都發局表示，新光三越台中店修繕完畢，符合各規定與程序，准予恢復使用。圖／台中市政府提供
新光三越百貨台中店今年2月13日氣爆後停業至今，業者已完成各樓層修繕，也經過市府勘驗合格，力拚明天復業趕上新光周年慶，原本還有勘驗文件尚未補齊，經業者送件，市府今下午宣布，符合各規定與程序，准予新光三越恢復使用。

台中市都市發展局表示，經查，新光三越台中店已完成室內裝修、變更使用與整建修復，並經各專業技師簽證、第三方與第四方公證單位分樓層勘驗完畢，業者9月18日恢復申請使用，市府各機關包含都發局、消防局與精發局皆審查通過，9月26日准予恢復使用。

都發局長李正偉指出，各機關已「公共安全優先、專業把關」為最高原則，嚴格要求業者落實改善計畫，避免類似事故再次發生，也呼籲台中所有百貨商場業者，確實維護建築物與設備安全，市府未來會持續加強公共安全抽查，保證大型商場與百貨業者符合規範。

明天就是新光三越周年慶，外界均認為台中店會趕上這波周年慶復業。新光三越表示，下午4時半將宣布是否復業。

