捷星將開設高雄直飛東京航線 高雄觀光再添動能

中央社／ 高雄26日電

捷星日本航空預計近日將宣布開設連接高雄與成田的新國際航線，可望成為唯一營運此航線的日本航空公司。捷星總經理田中正和今天拜會高雄市長陳其邁，盼促成此次合作。

捷星今天新聞稿表示，目前正緊鑼密鼓與相關單位進行最後協調，若順利開航，將成為唯一營運此航線的日本航空公司。

捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和今天率領團隊，拜訪高雄市政府，與陳其邁、相關人員進行交流。田中正和會中請求市府協助推動航線開航，同時希望藉此機會加深彼此交流，促進兩地未來的進一步發展。

田中正和說，會中與陳其邁確認未來將在多個領域展開合作與聯繫，以創造新的航空與觀光需求，推動兩地的持續發展。希望透過此航線，向日本首都圈的旅客傳達高雄豐富的觀光魅力，並以捷星主要客群年輕族群為中心，促進他們至高雄旅遊。

陳其邁表示，感謝捷星日本航空在疫情後全球航空業復甦之際，看好高雄，選擇高雄作為海外新據點，將開通的「高雄-東京」航線，不僅便利了廣大的台灣南部旅客，也為高雄帶來更多國際觀光與商務交流的契機。

捷星日本航空也將向高雄及台灣南部的民眾推薦東京首都圈的旅遊行程，並善用捷星航空完善的國內航線網絡。捷星表示，目前從成田出發的日本國內航線共有13條，捷星也是各航空公司中最多的；國內線票價從單程3960日圓起，提供低於新台幣1000元的優惠票價。

