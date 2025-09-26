快訊

急開刀搶命！陸軍北測中心士官遭雲豹甲車撞傷「臟器受損」 軍方發聲

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

聽新聞
0:00 / 0:00

26春夏米蘭時裝周／貝克漢坐台下看S.COUPS壓軸走秀 BOSS結合動態藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌代言人大衛貝克漢出席BOSS PARADOX 2026春夏時裝秀。圖／BOSS提供
品牌代言人大衛貝克漢出席BOSS PARADOX 2026春夏時裝秀。圖／BOSS提供

BOSS於米蘭時裝周期間於米蘭Fonderia Carlo Macchi發表最新2026春夏系列「BOSS PARADOX」男女裝，以簡約與精準的功能性設計貫穿全系列。品牌代言人大衛貝克漢（David Beckham）等人均出席看秀，最新擔任BOSS品牌代言人的新生代名模Amelia Gray與全球人氣K-pop巨星S.COUPS更一同登上走秀，其中S.COUP更驚喜壓軸，為大秀創造最大亮點。

BOSS 特地攜手荷蘭當代藝術家 Boris Acket詮釋「BOSS PARADOX」主題，重新建構他的知名作品《衰變的美學 (Aesthetics of Decay)》，將原為工業空間的Fonderia Carlo Macchi透過光影、動態與聲音，變身為極具張力的沈浸式藝術舞台。金屬箔材在走秀的過程中隨著每一次微小動作逐漸折皺與瓦解，具體呈現「衰變」老化，並與服裝面料、身體與光線交織互動。

HUGO BOSS創意總監Marco Falcioni表示。「這場時裝秀是對創造力的致敬，也是對BOSS與藝術世界關係的進一步探索。在這個系列中，可以看見多重層次的影響：來自設計、建築，以及現代舞蹈之靈感——甚至是各種交織其中的元素。」服裝的幾何輪廓與剪裁靈感來自建築的簡約與秩序，尤其是1960年代德國設計大師Dieter Rams的極簡主義、俐落感與精準性。而奔放流動的面料與垂墜則讓人想起20世紀的現代舞蹈的自由。

品牌代言人S.COUPS穿巧克力色小羊皮長大衣造型亮相BOSS 2026春夏系列時裝秀。圖／BOSS提供
品牌代言人S.COUPS穿巧克力色小羊皮長大衣造型亮相BOSS 2026春夏系列時裝秀。圖／BOSS提供
建築感與舞蹈的流暢感透過服裝重新詮釋出來。圖／BOSS提供
建築感與舞蹈的流暢感透過服裝重新詮釋出來。圖／BOSS提供
泰國男星Mew Suppasit出席BOSS PARADOX 2026春夏時裝秀。圖／BOSS提供
泰國男星Mew Suppasit出席BOSS PARADOX 2026春夏時裝秀。圖／BOSS提供
英國男星Aaron Pierre出席BOSS PARADOX 2026春夏時裝秀。圖／BOSS提供
英國男星Aaron Pierre出席BOSS PARADOX 2026春夏時裝秀。圖／BOSS提供
S.COUPS壓軸亮相伸展台。圖／BOSS提供
S.COUPS壓軸亮相伸展台。圖／BOSS提供
BOSS設計團隊從建築的簡約與秩序中汲取靈感。圖／BOSS提供
BOSS設計團隊從建築的簡約與秩序中汲取靈感。圖／BOSS提供
工作裝束被賦予嶄新的流動性。圖／BOSS提供
工作裝束被賦予嶄新的流動性。圖／BOSS提供
建築和舞蹈兩種不同的藝術啟發了本季的設計。圖／BOSS提供
建築和舞蹈兩種不同的藝術啟發了本季的設計。圖／BOSS提供
BOSS 2026春夏系列重新定義了功能性、簡約與精準。圖／BOSS提供
BOSS 2026春夏系列重新定義了功能性、簡約與精準。圖／BOSS提供
品牌代言人S.COUPS穿巧克力色小羊皮長大衣造型亮相BOSS 2026春夏系列時裝秀。圖／BOSS提供
品牌代言人S.COUPS穿巧克力色小羊皮長大衣造型亮相BOSS 2026春夏系列時裝秀。圖／BOSS提供
BOSS 2026春夏系列重新定義了功能性、簡約與精準。圖／BOSS提供
BOSS 2026春夏系列重新定義了功能性、簡約與精準。圖／BOSS提供
BOSS於米蘭時裝周期間於發表最新2026春夏系列「BOSS PARADOX」男女裝。圖／BOSS提供
BOSS於米蘭時裝周期間於發表最新2026春夏系列「BOSS PARADOX」男女裝。圖／BOSS提供
BOSS於米蘭時裝周期間於發表最新2026春夏系列「BOSS PARADOX」男女裝。圖／BOSS提供
BOSS於米蘭時裝周期間於發表最新2026春夏系列「BOSS PARADOX」男女裝。圖／BOSS提供
男星張新成出席BOSS PARADOX 2026春夏時裝秀。圖／BOSS提供
男星張新成出席BOSS PARADOX 2026春夏時裝秀。圖／BOSS提供

服裝 現代舞

延伸閱讀

台北市白晝之夜、數位藝術節人潮跌 審計報告點問題

第11屆「彩繪希望」徵件開跑 揮灑生命畫筆 用藝術繪出抗癌心聲

【Podcast】Ep35.「遺忘，或許也是一種美好」年輕導演安德森把藝術帶給失智症家庭

吳欣盈推「口述歷史」20年：讓長者從被照顧者變成創作者

相關新聞

確定了！新光三越台中中港店9月27日復業見客

新光三越台中中港店確定可於9月27日開始復業！台中市政府都發局下午發布訊息指出，經進行審查後，新光三越中港店准予恢復使用...

598元起吃A5和牛鍋！豊漁餐飲集團五大品牌進駐台中新光三越

台中新光三越中港店即將全新開幕，餐飲戰線率先打頭陣。豊漁餐飲集團（7847）宣布，旗下「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」、...

要回來了！氣爆後停業 新光三越台中店獲市府核准恢復使用

新光三越百貨台中店今年2月13日氣爆後停業至今，業者已完成各樓層修繕，也經過市府勘驗合格，力拚明天復業趕上新光周年慶，原...

26春夏米蘭時裝周／貝克漢坐台下看S.COUPS壓軸走秀 BOSS結合動態藝術

BOSS於米蘭時裝周期間於米蘭Fonderia Carlo Macchi發表最新2026春夏系列「BOSS PARADO...

來台灣喝一杯！日本國民男神妻夫木聰現身日本旅展台灣館

交通部觀光署率團前進日本愛知縣參加日本最大規模旅展「Tourism EXPO Japan 2025」第二天，續任日本市場...

新光三越台南小北門爆紅秘訣！28天百萬人朝聖、前10大品牌揭曉

新光三越台南小北門店萬坪商場導入超過200家品牌，其中包含60家獨家首發品牌、30間人氣餐飲，試營運28天吸引逾百萬人造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。