26春夏米蘭時裝周／貝克漢坐台下看S.COUPS壓軸走秀 BOSS結合動態藝術

BOSS於米蘭時裝周期間於米蘭Fonderia Carlo Macchi發表最新2026春夏系列「BOSS PARADOX」男女裝，以簡約與精準的功能性設計貫穿全系列。品牌代言人大衛貝克漢（David Beckham）等人均出席看秀，最新擔任BOSS品牌代言人的新生代名模Amelia Gray與全球人氣K-pop巨星S.COUPS更一同登上走秀，其中S.COUP更驚喜壓軸，為大秀創造最大亮點。

BOSS 特地攜手荷蘭當代藝術家 Boris Acket詮釋「BOSS PARADOX」主題，重新建構他的知名作品《衰變的美學 (Aesthetics of Decay)》，將原為工業空間的Fonderia Carlo Macchi透過光影、動態與聲音，變身為極具張力的沈浸式藝術舞台。金屬箔材在走秀的過程中隨著每一次微小動作逐漸折皺與瓦解，具體呈現「衰變」老化，並與服裝面料、身體與光線交織互動。