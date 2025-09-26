聽新聞
0:00 / 0:00
26春夏米蘭時裝周／貝克漢坐台下看S.COUPS壓軸走秀 BOSS結合動態藝術
BOSS於米蘭時裝周期間於米蘭Fonderia Carlo Macchi發表最新2026春夏系列「BOSS PARADOX」男女裝，以簡約與精準的功能性設計貫穿全系列。品牌代言人大衛貝克漢（David Beckham）等人均出席看秀，最新擔任BOSS品牌代言人的新生代名模Amelia Gray與全球人氣K-pop巨星S.COUPS更一同登上走秀，其中S.COUP更驚喜壓軸，為大秀創造最大亮點。
BOSS 特地攜手荷蘭當代藝術家 Boris Acket詮釋「BOSS PARADOX」主題，重新建構他的知名作品《衰變的美學 (Aesthetics of Decay)》，將原為工業空間的Fonderia Carlo Macchi透過光影、動態與聲音，變身為極具張力的沈浸式藝術舞台。金屬箔材在走秀的過程中隨著每一次微小動作逐漸折皺與瓦解，具體呈現「衰變」老化，並與服裝面料、身體與光線交織互動。
HUGO BOSS創意總監Marco Falcioni表示。「這場時裝秀是對創造力的致敬，也是對BOSS與藝術世界關係的進一步探索。在這個系列中，可以看見多重層次的影響：來自設計、建築，以及現代舞蹈之靈感——甚至是各種交織其中的元素。」服裝的幾何輪廓與剪裁靈感來自建築的簡約與秩序，尤其是1960年代德國設計大師Dieter Rams的極簡主義、俐落感與精準性。而奔放流動的面料與垂墜則讓人想起20世紀的現代舞蹈的自由。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言