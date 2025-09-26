來台灣喝一杯！日本國民男神妻夫木聰現身日本旅展台灣館

交通部觀光署率團前進日本愛知縣參加日本最大規模旅展「Tourism EXPO Japan 2025」第二天，續任日本市場台灣觀光代言人的日本人氣男星妻夫木聰現身台灣館，與媒體分享他此次在台灣行程中個人的「偏愛」視角，以及他自己最愛的台灣紀行，激發日本民眾對台灣旅遊的興趣。

本次日本旅展台灣觀光代言人媒體見面會活動由觀光署署長陳玉秀親自將新年度台灣觀光代言人的任命書與象徵最高榮譽的代言人名片頒發予妻夫木先生。此外，觀光署為感謝對台灣有深厚感情的妻夫木先生，特別致贈妻夫木先生擔任代言人期間曾造訪過的台灣城市設計成的玻璃啤酒杯。這份禮物不但呼應了本次台灣館主題「來台灣喝一杯」，也希望妻夫木先生每次使用杯子時都能讓他想起台灣的美好回憶。新年度拍攝的對日宣傳影片，預計於10月中旬陸續於日本線上、線下的媒體通路進行台灣觀光宣傳行銷，觀光署特別剪輯廣告幕後花絮於會場播放，展現台灣旅遊的真誠魅力與台灣人情味。

今年台灣館於為期4天的展期中安排一系列精彩活動，邀請日本民眾一同體驗最道地的台灣魅力。觀光署表示，希望透過本次日本旅展參展，結合旅遊業者的力量，力推「北回之巔．微笑南灣」之台灣跨縣市、跨山海的旅遊路線，並搭配波段話題在日本的持續發酵，吸引日本旅客一訪再訪台灣，深度走訪台灣各地的美景，力拚今年日本訪台人次再創新高，後續預計於第4季推出「團體旅客送客促銷」、12月與日本組團旅行業者合作推出「千人放天燈」等大型募客活動，持續吸引日本民眾來台旅遊。