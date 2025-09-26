《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場 閉展倒數，連假必訪！

全台家長一致熱推的親子展覽《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場，將於10月12日正式畫下完美句點！自開展以來廣獲好評，不少家長直呼：「今年最用心的兒童展覽非它莫屬！」、「孩子玩得超開心，還捨不得離開！」不僅能盡情奔跑、不受限探索，還能在互動體驗中自然學習與成長。

本展由富邦文教基金會主辦，佔地超過280坪，打造五大主題區域：沉浸式劇場、AR互動、自由探索區、STEAM創作空間以及幼幼專區，無論大小孩還是學齡前幼兒，都能找到屬於自己的奇幻冒險舞台。

源自原創兒童音樂節目，邀請黃韻玲、品冠、旺福等知名音樂人共同打造十首成長與情緒主題歌曲，搭配動畫MV與多媒體投影，讓孩子以主角視角，展開一場聲音與感官的沉浸式旅程。

此外，展場設有360度全息劇場、親子共玩的磁力片創作區，以及能錄下自己心聲的「虎姑婆大聲說」與「虎姑婆信箱」，幫助孩子學會表達與溝通，是寓教於樂的最佳體現。

把握中秋與雙十連假黃金檔期，10月12日前快帶孩子來國立臺灣科學教育館，體驗這場結合音樂、情緒教育與創造力激發的奇幻遊戲場！