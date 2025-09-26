快訊

改編暢銷童書百老匯「金」典劇作《巧克力冒險工廠》國際巡迴來台！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
(左起)百老匯國際集團總裁暨製作人 Marc Routh、主要演員Cohen Toukatly（飾查理）、主要演員Daniel Plimpton（飾威利 · 旺卡）。圖／HUA 華文環球藝術娛樂提供
(左起)百老匯國際集團總裁暨製作人 Marc Routh、主要演員Cohen Toukatly（飾查理）、主要演員Daniel Plimpton（飾威利 · 旺卡）。圖／HUA 華文環球藝術娛樂提供

改編自羅德·達爾 （Ronald Dahl）原著的《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇，由美國百老匯及倫敦西區原創團隊打造，結合3D視覺特效、魔術幻象、場景變幻與木偶，為全齡觀眾呈現一場無法抗拒的魔幻冒險旅程。於台北遠東香格里拉飯店舉辦正式宣告記者會。百老匯國際集團總裁暨製作人馬克．羅素（Marc Routh）與兩位主要演員丹尼爾·普林普頓（Daniel Plimpton-飾威利·旺卡）、柯恩·托卡特利（Cohen Toukatly-飾查理）兩位演員親自來台。鎏金女神隋棠也驚喜現身，分享她對這部音樂劇的喜愛與期待，為《巧克力冒險工廠》更添星光熠熠。

旺卡＆查理引領奇幻旅程 鎏金女神隋棠化身粉絲站台支持

製作過多部獲得東尼獎的百老匯作品的百老匯國際集團總裁暨製作人馬克．羅素（Marc Routh）表示：「很榮幸在此介紹由百老匯國際集團（Broadway International Group）及百老匯亞洲（Broadway Asia）帶來的《巧克力冒險工廠》音樂劇，這是一部結合經典故事、全新舞台設計與創新科技的國際鉅作。此次製作邀集國際頂尖導演、舞台及影像設計師與幻術團隊，融合百老匯與倫敦西區的精華，重新詮釋羅德．達爾筆下查理．巴克懷抱希望與純真的冒險旅程。邀請現場所有家庭一同見證奇蹟，感受一點點魔法，足以改變世界的感動。」

深耕戲劇界多年的隋棠，身穿呼應劇中重要關鍵-金獎券的洋裝驚喜現身，特別獻上充滿童趣的棒棒糖氣球給三位遠道而來的貴賓，增添溫馨趣味的氛圍。而兩位主演也分別現場演唱《The Candy Man》（糖果大師）與《I Have A Golden Ticket》（我擁有一張金獎券），最後更合唱了劇中極具代表性的曲目《 Pure Imagination 》（純粹的想像力），一睹百老匯演員的紮實功力與音樂劇魅力。

化身小粉絲的隋棠，在聽了兩位演員的現場演唱後，也分享對這部作品的熱愛，他表示：「《巧克力冒險工廠》其中查理和旺卡的冒險故事讓我印象深刻，直到現在也常常回味。很開心這次能看見以不同的形式呈現，現在我比孩子們還興奮，等不及要帶著孩子們一起走進劇場，感受這場充滿奇幻與溫馨的音樂劇。」

《巧克力冒險工廠》打造最甜蜜的奇幻聯名 從閱讀到味蕾的全方位感官體驗

《巧克力冒險工廠》原著小說中文版由小天下出版，其作者羅德·達爾 （Ronald Dahl）是英國最傑出、頑皮的兒童文學作家之一。他喜歡作弄筆下人物，用幽默筆調讓主角們經歷奇想冒險。除了《巧克力冒險工廠》，羅德·達爾 （Ronald Dahl）的著名作品還有《瑪蒂達》、《女巫》等，皆是暢銷佳作，一系列作品因淺顯易懂又充滿趣味被視為最佳入門讀物。

而《巧克力冒險工廠》音樂劇也與台北遠東香格里拉飯店合作，打造融合奇幻劇場與奢享美食的夢幻旅程。自11月15日起，於馬可波羅酒廊獨家推出期間限定《巧克力冒險工廠》音樂劇下午茶，將音樂劇中的金獎券、高帽子、拐杖、糖果等重要元素巧思融入其中，呈現多款創意繽紛的巧克力茶點。另外，也特別設計「聖誕許願池」與「巧克力魔法帽」等甜點，讓味蕾也能參與這場魔幻冒險。合作住房專案則結合音樂劇元素與節慶氛圍，專屬迎賓禮中，包含驚喜金獎券巧克力、巧克力杯子蛋糕與薑餅屋DIY組，在佳節氛圍與香甜氣息中，享受一場充滿驚奇與歡樂的感官體驗。後續也將公開更多《巧克力冒險工廠》音樂劇的活動合作，敬請期待不同旅程的展開。

攜手百老匯金獎製作團隊 魔幻盛宴震撼開演

《巧克力冒險工廠》音樂劇，由國際知名製作團隊百老匯國際集團（Broadway International Group）與百老匯亞洲（Broadway Asia）製作，席蒙娜．傑納特（Simone Genatt）與馬克．羅素（Marc Routh）攜手創立至今，三十多年來活躍於全球，製作足跡遍佈超過60個國家，榮獲超過56座東尼獎、奧利佛獎與葛萊美獎等榮譽，著名作品包括《金髮尤物》、《媽媽咪呀！派對》、《真善美》等。

身為主辦單位的華文環球藝術娛樂執行長郭柏毅表示：「非常榮幸與國際團隊合作，呈現這部深受全球觀眾喜愛的百老匯作品，這不僅是場奇幻的旅程，更傳遞創造力、想像力與家庭情感的溫暖。特別感謝製作人馬克．羅素（Marc Routh）與兩位主演丹尼爾·普林普頓（Daniel Plimpton）、柯恩·托卡特利（Cohen Toukatly）親臨台灣，也感謝鎏金女神隋棠的站台，相信這將會是一齣大人、小孩都能盡情享受的奇幻饗宴。」

此劇邀集百老匯金獎團隊打造，包括東尼獎作曲家馬克·夏曼（Marc Shaiman）、作詞家史考特·惠特曼（Scott Wittman）及編劇大衛·葛雷格（David Greig），自倫敦西區首演後，2017年登上百老匯並巡演北美，廣受好評。2025年，旺卡的魔法工廠再度向世界敞開大門！由原版導演、東尼獎得主傑克·奧布里恩（Jack O’Brien）攜手巡演導演麥特·倫茲（Matt Lenz）共同領軍，打造為亞洲觀眾量身打造的全新升級製作。結合3D視覺特效、魔術幻象， 12月17日至28日將在台北流行音樂中心首先開啟奇幻旅程，後續也將前往高雄呈現夢幻奇觀。全場次包含聖誕夜特別場，將於9月17日（三）中午12時全面啟售！活動詳情請上 官方FB 官方IG查詢。台北場購票請上 KKTIX、高雄場購票請上 udn售票網查詢。

演出資訊

名稱：羅德·達爾 （Ronald Dahl）原著《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇

台北場

時間：2025年12月17日（三）至12月28日（日）

地點：台北流行音樂中心 (台北市南港區市民大道八段99號）

購票連結：KKTIX（https://huaent.tw/en18OmIb

高雄場

時間：2026年1月2日（五）至1月4日（日）

地點：衛武營國家藝術文化中心 歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

購票連結：udn售票網（https://huaent.tw/en18PeYzy

主辦單位：HUA 華文環球藝術娛樂（HUA Universal Arts Entertainment）

協辦單位：KKLIVE

演出製作：Broadway International Group

全球巡演代理：Broadway Asia

藝文贊助：遠東集團徐元智先生紀念基金會

音樂劇 巧克力

