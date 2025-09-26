高雄直飛東京成田！捷星日本航空拜會陳其邁 敲定年底前開航

南部人去日本愈來愈方便，捷星航空公司代表董事兼總經理田中正和今天拜會高雄市長陳其邁，敲定高雄成為台灣第二個開航城市，「高雄飛東京成田」航線年底前啟動，預定每天1航班，繼華航、長榮、虎航、聯合、亞航後，捷星將成第6家可從高雄直飛東京的航空公司。

捷星航空是知名的廉價航空公司，台灣現有桃園飛日本成田、關西兩航線，幾乎天天客滿，有意開拓新航線。考量高雄是具備獨特魅力的港灣城市，文化歷史跟日本有深厚連結，希望善用捷星13條從成田起飛的國內航線網絡，推廣日本國內旅遊。

在拜會陳其邁後，田中正和受訪表示，他在2002年曾造訪高雄，這次再來感覺高雄變化很大，街道發展非常好、非常漂亮，讓他留下深刻印象，今天獲得陳市長熱忱接待，雙方都期待高雄直飛成田的航線在今年內啟動，高雄每天都有捷星航班飛東京。