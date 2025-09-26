聽新聞
0:00 / 0:00
高雄直飛東京成田！捷星日本航空拜會陳其邁 敲定年底前開航
南部人去日本愈來愈方便，捷星航空公司代表董事兼總經理田中正和今天拜會高雄市長陳其邁，敲定高雄成為台灣第二個開航城市，「高雄飛東京成田」航線年底前啟動，預定每天1航班，繼華航、長榮、虎航、聯合、亞航後，捷星將成第6家可從高雄直飛東京的航空公司。
捷星航空是知名的廉價航空公司，台灣現有桃園飛日本成田、關西兩航線，幾乎天天客滿，有意開拓新航線。考量高雄是具備獨特魅力的港灣城市，文化歷史跟日本有深厚連結，希望善用捷星13條從成田起飛的國內航線網絡，推廣日本國內旅遊。
在拜會陳其邁後，田中正和受訪表示，他在2002年曾造訪高雄，這次再來感覺高雄變化很大，街道發展非常好、非常漂亮，讓他留下深刻印象，今天獲得陳市長熱忱接待，雙方都期待高雄直飛成田的航線在今年內啟動，高雄每天都有捷星航班飛東京。
捷星航空表示，目前捷星有4條國際航線、日本國內18條航線，高雄與成田機場開航的話，捷星將是唯一營運高雄航線的日本航空公司。此外，捷星擁有完善的國內線網絡，單程票價3960日圓起跳，提供低於新台幣1千元的優惠票價，也會不定期推出促銷活動，降低旅客移動門檻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言