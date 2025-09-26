快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

高雄直飛東京成田！捷星日本航空拜會陳其邁 敲定年底前開航

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
捷星航空公司社長田中正和（左四）今天率團拜會高雄市長陳其邁，高雄直飛成田的班機可望年底前開航，圖／高市府提供
捷星航空公司社長田中正和（左四）今天率團拜會高雄市長陳其邁，高雄直飛成田的班機可望年底前開航，圖／高市府提供

南部人去日本愈來愈方便，捷星航空公司代表董事兼總經理田中正和今天拜會高雄市長陳其邁，敲定高雄成為台灣第二個開航城市，「高雄飛東京成田」航線年底前啟動，預定每天1航班，繼華航、長榮、虎航、聯合、亞航後，捷星將成第6家可從高雄直飛東京的航空公司。

捷星航空是知名的廉價航空公司，台灣現有桃園飛日本成田、關西兩航線，幾乎天天客滿，有意開拓新航線。考量高雄是具備獨特魅力的港灣城市，文化歷史跟日本有深厚連結，希望善用捷星13條從成田起飛的國內航線網絡，推廣日本國內旅遊。

在拜會陳其邁後，田中正和受訪表示，他在2002年曾造訪高雄，這次再來感覺高雄變化很大，街道發展非常好、非常漂亮，讓他留下深刻印象，今天獲得陳市長熱忱接待，雙方都期待高雄直飛成田的航線在今年內啟動，高雄每天都有捷星航班飛東京。

捷星航空表示，目前捷星有4條國際航線、日本國內18條航線，高雄與成田機場開航的話，捷星將是唯一營運高雄航線的日本航空公司。此外，捷星擁有完善的國內線網絡，單程票價3960日圓起跳，提供低於新台幣1千元的優惠票價，也會不定期推出促銷活動，降低旅客移動門檻。

捷星航空公司社長田中正和（左）今天到高雄市政府行銷高雄直飛成田的新航線，他表示，正式開航時間將會進一步對外宣布。記者徐白櫻／攝影
捷星航空公司社長田中正和（左）今天到高雄市政府行銷高雄直飛成田的新航線，他表示，正式開航時間將會進一步對外宣布。記者徐白櫻／攝影
捷星航空公司社長田中正和（左）拜會高雄市長陳其邁（右），雙方互贈吉祥物。圖／高市府提供
捷星航空公司社長田中正和（左）拜會高雄市長陳其邁（右），雙方互贈吉祥物。圖／高市府提供

捷星 航線 日本 陳其邁

相關新聞

來台灣喝一杯！日本國民男神妻夫木聰現身日本旅展台灣館

交通部觀光署率團前進日本愛知縣參加日本最大規模旅展「Tourism EXPO Japan 2025」第二天，續任日本市場...

新光三越台南小北門爆紅秘訣！28天百萬人朝聖、前10大品牌揭曉

新光三越台南小北門店萬坪商場導入超過200家品牌，其中包含60家獨家首發品牌、30間人氣餐飲，試營運28天吸引逾百萬人造...

高雄直飛東京成田！捷星日本航空拜會陳其邁 敲定年底前開航

南部人去日本愈來愈方便，捷星航空公司代表董事兼總經理田中正和今天拜會高雄市長陳其邁，敲定高雄成為台灣第二個開航城市，「高...

打造「國際友善門市」！7-ELEVEN西門町漢中門市率先導入「小額退稅服務」

迎接9月27日「世界旅遊日」，7-ELEVEN關注近年快速成長國際消費新勢力，聚焦經營「多元旅居商機」，以「優化門市溝通...

新光三越台南小北門28天吸逾百萬人潮 董座吳東昇給團隊超過100%肯定

新光三越在台南第三間據點、暌違12年再展店的新光三越台南小北門店，試營運28天吸引逾百萬人入館，且業績超乎預期亮眼，預計...

新光三越布局30年 台南小北門店開幕、年度客流衝千萬

新光三越台南小北門店26日開幕，匯集超過200大品牌與30個餐飲品牌，短短試營運一個月內，就湧入百萬人潮，業績超出預期。...

