明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

新光三越台南小北門爆紅秘訣！28天百萬人朝聖、前10大品牌揭曉

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台南小北門店用餐時段，民眾的排隊盛況。記者江佩君／攝影

新光三越台南小北門店萬坪商場導入超過200家品牌，其中包含60家獨家首發品牌、30間人氣餐飲，試營運28天吸引逾百萬人造訪，期間業績前10大品牌揭曉，由日本超市LOPIA拔得頭籌，餐飲超過大半數。

新光三越台南小北門店試營運期前10大品牌分別為：LOPIA、泡泡瑪特、istore、寶可夢Pokémon 、朵頤牛排、SPORTS NATION、IKIGAI燒肉、北村豆腐家、瓦城、春水堂。新光三越表示，台南小北門店年度設定超過30億業績目標。

以今天周五平日來看，11點百貨大門一開，四樓餐飲已有民眾前往排隊，當中台灣首店「魁力屋拉麵」還不到中午時間排隊人潮已繞了一大圈。排隊中的在地人指出，小北門店規劃蠻好的，且餐廳比較特別、還有台南首家LOPIA，以前都逛台南新天地比較多，現在有這間百貨，對住在附近的當地人來說是一件很好的事。

話題餐廳與日系超市LOPIA為吸引人潮指標，LOPIA日均湧入6,000人潮，創下坪效全台新高；台灣首店魁力屋拉麵每日銷售超過500碗，每日排隊人潮不減；南部獨家引進的朵頤牛排與SPORTS NATION，全時段餐期皆座無虛席；台南在地名店60+ TEA SHOP日銷700杯飲品，而金桃家聯名限定大福也賣出6千顆。

潮流趨勢品牌表現同樣亮眼，POP MART開幕首日業績創下全台新高；Pokémon Center TAIPEI首度南下展店，每日開店即吸引超過500人排隊；南部首發品牌如LAKOLE、fwee、beautySTAGE等，詢問度都很高，也交出亮眼成績。

台南小北門店也帶進「微醺夜經濟」，打造深夜餐酒新地標，導入5家餐酒與酒吧概念餐廳，成為社交聚會新選擇。碳佐麻里全新品牌湘碰杯 餐酒沙龍以創意湖南菜為主打，調酒也受好評；而giddy與 SPORTS NATION運動餐廳打破傳統百貨營業時段，無論是賽事迷還是好友相約聚會，周末深夜是另一波人潮高峰。

新光三越台南小北門店帶進許多話題新餐廳，受到當地民眾歡迎。記者江佩君／攝影
台灣首家魁力屋拉麵為四樓餐飲的排隊熱點。記者江佩君／攝影
新光三越台南小北門店用餐時段，民眾的排隊盛況。記者江佩君／攝影

