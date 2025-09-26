新光三越台南小北門28天吸逾百萬人潮 董座吳東昇給團隊超過100%肯定
新光三越在台南第三間據點、暌違12年再展店的新光三越台南小北門店，試營運28天吸引逾百萬人入館，且業績超乎預期亮眼，預計一年可吸引超過千萬人次。新光三越台南小北門店今日正式開幕，新光三越董事長吳東昇、新光三越副董事長吳昕陽、南山人壽董事長尹崇堯、台南市副市長趙卿惠一起現身剪綵，另外，包括董事吳昕恩、吳昕璦、吳昕儒等泛新光家族新世代罕見齊聚一堂。
新光三越於1996年開設台南中山店，2002年再展新光三越台南新天地，並於2013年增加台南小西門。吳東昇指出，新光三越近10年來大量投資台灣，包含前年的台北東區DIAMOND TOWERS，以及今年的台南小北門店。隨著南科產業的蓬勃，北區的經濟也快速發展，新光三越很榮幸能在此落腳，延續歷史情懷，並注入新商業能量。我對副董事長兼總經理吳昕陽所帶領的經營團隊給予100%的信任，並肯定其成果超過100%。
尹崇堯指表示，這是我們與新光三越的第一個合作案。從2022年9月至今，不到三年的時間，便共同完成了這項計畫，十分難得。這塊土地過去是小北門，也是小北夜市的所在地，承載了許多台南人的記憶。小北門店樓上還有我們南山人壽的營業據點，共有11個通訊處、超過 1,100位同仁，隨著新光三越的進駐，這裡已成為全台南山人壽同仁最羨慕的一個據點，因為樓下就有新光三越，這是我們第一個合作案，未來期待能隨著新光三越拓展版圖，共同發展更多據點。
台南市副市長趙卿惠指出，這是新光三越在台南的第三家分店，台南有四個城門，光新光三越就占了兩個（西門與小北門），能在府城300年的特別年份開幕，對台南市來說是榮耀，也是市民的福祉。小北門過去不只是城門，也是過去東帝士百貨與夜市的地標，承載許多市民的共同記憶。這次落腳開幕，結合了南科產業的年輕族群消費力與古都文化，必將帶動北區、中西區的發展。
