7-ELEVEN 鎖定國際旅客！首推「小額退稅」還有專屬 icash 卡

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN台北西門町商圈漢中門市提供觀光客「小額退稅服務」。7-ELEVEN/提供
7-ELEVEN台北西門町商圈漢中門市提供觀光客「小額退稅服務」。7-ELEVEN/提供

統一超（2912）旗下7-ELEVEN迎接世界旅遊日，宣布領先超商通路於台北西門町漢中門市導入「小額退稅服務」，並同步推出限定「外旅專屬icash2.0卡」，持卡可享14天指定商品95折優惠，鎖定國際旅客市場，預期帶動單店業績成長一成。

7-ELEVEN表示，近年國際消費新勢力快速崛起，公司聚焦「多元旅居商機」，將透過「優化門市溝通」、「專屬優惠吸客」、「便利採買服務」三大策略，持續打造國際友善門市環境，搶攻外籍觀光客商機。

根據外部統計，去年來台旅客將近800萬人次，總消費力更超過3,000億台幣。鎖定全球旅客消費商機，7-ELEVEN早已超前部屬在外籍旅居人士匯聚觀光景點、交通轉運站、機場、服務區等將近300間限定門市，集結在地特色商品設置「外旅貨架」、「伴手禮專區」，據門市銷售觀察，像是小潘鳳梨酥、好來牙膏、滿漢大餐、美麗日記面膜及義美小泡芙等，都是觀光客熱門採買商品，平均帶動單店業績成長一到兩成。

進一步搶攻「多元旅居商機」，7-ELEVEN選在台北最具代表性觀光景點之一西門町，將漢中門市打造「外旅門市標竿店」，與中華電信企業客戶分公司攜手合作首次導入外籍旅客購物退稅e化服務(服務時間10:00~21:00)，外籍旅客只需憑個人護照，於同一門市單日消費滿2,000元即享有退稅服務；同時擴大陳列「外旅貨架」、「伴手禮專區」，導入更多觀光客喜愛商品，甚至將深受國際旅客喜愛的噶瑪蘭威士忌設置專屬貨架，讓觀光客一站採買還可輕鬆完成退稅，滿足便利需求。後續小額退稅服務將陸續拓展至外旅商機聚焦門市。

不僅如此，7-ELEVEN針對外籍旅客採買需求，正式推出來台必備的超值消費神器「外旅專屬icash2.0卡」，限定於外旅商機聚焦門市販售，外籍人士憑護照購買，一本可買一張，每張售價120元起，不只能儲值搭乘各大交通運輸工具，還能限時14天內至全台逾7,100家7-ELEVEN消費時，享有指定商品95折優惠。

7-ELEVEN觀察，漢中門市一直是外籍旅客最愛光顧門市之一，尤其去年第4季因年底節慶旅遊熱絡，推升單店「外旅貨架」、「伴手禮專區」相關業績翻倍成長，其中韓國旅客愛喝的噶瑪蘭威士忌、日本旅客必買小潘鳳梨酥、東南亞旅客熱愛的滿漢大餐、美麗日記面膜等，都是熱銷排行榜，凸顯外旅市場需求強勁。

另外，為與來自全球顧客溝通零距離，全台7-ELEVEN已導入智能平板，提供門市夥伴可運用平板即時翻譯功能，並在全台近300家外籍旅客喜愛的觀光商圈鄰近門市張貼提供外語服務海報，歡迎旅客來門市購物。CITY系列菜單、ibon便利生活站、關懷友善墊板提供多國語言介面，包含英文、泰文、越文不同語言版本，滿足外籍人士不同需求。

※酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒※

