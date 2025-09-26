總價大破25億！LV全新Virtuosity頂級珠寶展 楊謹華、劉以豪氣質站台

Louis Vuitton（以下簡稱LV）今日於台中發表全新「匠藝之境」（Virtuosity）頂級珠寶與2025年的高級腕表，全系列共包含超過200件頂級珠寶與高級腕表，總價大破25億，並邀請人氣女星楊謹華、男星劉以豪雙雙站台出席。

現身台中的楊謹華全身共配戴了Eternal Sun永恆太陽鑽石手環、Monumental紀念項鍊與Pierre de Centre祖母綠戒指，全身大破1億2,290萬元，其中的Monumental紀念項鍊是從建築得到靈感，並以棋盤格Damier為結構結合320顆寶石鑲嵌，工序超過2,400小時，訂價8,260萬元，是新品中最高單價；劉以豪則配戴了Keeper守密胸針、Liberty藍寶石與鑽石戒指、Mini Malle迷你硬箱造型鑽石手鍊與項鍊，以及Tambour Taiko Spin Time腕表，全身造型亦上看近6,000萬元、非一般奢華。

談到身上的Monumental紀念項鍊楊謹華笑稱「感覺不到重量、只感覺到美」，同時她並分享挑選珠寶時非常重視故事性，像是LV珠寶中的「守護」概念就很吸引她，而無論是珠寶、旅行箱，都是LV在旅行中帶給人的一種守護；劉以豪則暢談最愛身上的Keeper藍寶石鑽石胸針，除了主石選用12.44克拉的藍寶石並選用天然珍珠，像是旅行中的守衛與燈塔，此外他也分享自己平時就會配戴鑽石手鍊，讓鑽石為平日相對樸素的造型增添亮點，成為日常享受的奢華。

Louis Vuitton全新Virtuosity頂級珠寶系共分為「匠藝世界」（The World of Mastery）與「創意世界」（The World of Creativity）兩大篇章；其中匠藝世界中最搶眼作品首推Monumental紀念項鍊，珠寶共鑲嵌祖母綠、黑色蛋白石、紅寶石、縞瑪瑙與鑽石，並選用一顆贊比亞、12.84克拉的橢圓形蛋面切割祖母綠，訂價上看8,260萬元；同系列的Protection守護項鍊則選用一顆莫三比克產的3.04克拉橢圓形切割紅寶石與746顆明亮式切割鑽石，訂價3,230萬，同樣美豔群倫；「創意世界」系列則強調對寶石色彩得自由混搭與線條輪廓的實驗創新，例如Florecence繁花耳環便以彩色半寶石與鑽石，重現LV經典的Monogram幾何印花，並成為耳畔搖曳生姿的夢幻場景。

本次發表LV並「同場加映」包含Awakened Hands, Awakened Minds頂級珠寶系列、Deep Time頂級珠寶系列、Spirit頂級珠寶系列，以及國際紅毯御用頂級珠寶系列的Pure V、Tumbler、Galaxie Monogram、Ever Blossom、Mini Malle等星光之選，其中像是Pure V頂級珠寶系列的戒指、手環與耳環便曾被韓星Felix成套配戴。

也由於頂級珠寶常與頂級名表相伴，本次現場並展出20只手表與一款座鐘，時計亮點首推Tambour Fiery Heart Automata動偶機械表，結合陀飛輪、琺瑯、自動偶、寶石鑲嵌，訂價1,595萬元，是2025年最新力作，此外包含2025年新作Tambour Slim Vivienne Jumping Hours跳時表的塔羅牌師款、賭城風雲款、櫻花款亦在現場展出。