快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

聽新聞
0:00 / 0:00

總價大破25億！LV全新Virtuosity頂級珠寶展 楊謹華、劉以豪氣質站台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
楊謹華（右）與劉以豪出席Louis Vuitton全新Virtuosity頂級珠寶展。記者釋俊哲／攝影
楊謹華（右）與劉以豪出席Louis Vuitton全新Virtuosity頂級珠寶展。記者釋俊哲／攝影

Louis Vuitton（以下簡稱LV）今日於台中發表全新「匠藝之境」（Virtuosity）頂級珠寶與2025年的高級腕表，全系列共包含超過200件頂級珠寶與高級腕表，總價大破25億，並邀請人氣女星楊謹華、男星劉以豪雙雙站台出席。

現身台中的楊謹華全身共配戴了Eternal Sun永恆太陽鑽石手環、Monumental紀念項鍊與Pierre de Centre祖母綠戒指，全身大破1億2,290萬元，其中的Monumental紀念項鍊是從建築得到靈感，並以棋盤格Damier為結構結合320顆寶石鑲嵌，工序超過2,400小時，訂價8,260萬元，是新品中最高單價；劉以豪則配戴了Keeper守密胸針、Liberty藍寶石與鑽石戒指、Mini Malle迷你硬箱造型鑽石手鍊與項鍊，以及Tambour Taiko Spin Time腕表，全身造型亦上看近6,000萬元、非一般奢華。

談到身上的Monumental紀念項鍊楊謹華笑稱「感覺不到重量、只感覺到美」，同時她並分享挑選珠寶時非常重視故事性，像是LV珠寶中的「守護」概念就很吸引她，而無論是珠寶、旅行箱，都是LV在旅行中帶給人的一種守護；劉以豪則暢談最愛身上的Keeper藍寶石鑽石胸針，除了主石選用12.44克拉的藍寶石並選用天然珍珠，像是旅行中的守衛與燈塔，此外他也分享自己平時就會配戴鑽石手鍊，讓鑽石為平日相對樸素的造型增添亮點，成為日常享受的奢華。

Louis Vuitton全新Virtuosity頂級珠寶系共分為「匠藝世界」（The World of Mastery）與「創意世界」（The World of Creativity）兩大篇章；其中匠藝世界中最搶眼作品首推Monumental紀念項鍊，珠寶共鑲嵌祖母綠、黑色蛋白石、紅寶石、縞瑪瑙與鑽石，並選用一顆贊比亞、12.84克拉的橢圓形蛋面切割祖母綠，訂價上看8,260萬元；同系列的Protection守護項鍊則選用一顆莫三比克產的3.04克拉橢圓形切割紅寶石與746顆明亮式切割鑽石，訂價3,230萬，同樣美豔群倫；「創意世界」系列則強調對寶石色彩得自由混搭與線條輪廓的實驗創新，例如Florecence繁花耳環便以彩色半寶石與鑽石，重現LV經典的Monogram幾何印花，並成為耳畔搖曳生姿的夢幻場景。

本次發表LV並「同場加映」包含Awakened Hands, Awakened Minds頂級珠寶系列、Deep Time頂級珠寶系列、Spirit頂級珠寶系列，以及國際紅毯御用頂級珠寶系列的Pure V、Tumbler、Galaxie Monogram、Ever Blossom、Mini Malle等星光之選，其中像是Pure V頂級珠寶系列的戒指、手環與耳環便曾被韓星Felix成套配戴。

也由於頂級珠寶常與頂級名表相伴，本次現場並展出20只手表與一款座鐘，時計亮點首推Tambour Fiery Heart Automata動偶機械表，結合陀飛輪、琺瑯、自動偶、寶石鑲嵌，訂價1,595萬元，是2025年最新力作，此外包含2025年新作Tambour Slim Vivienne Jumping Hours跳時表的塔羅牌師款、賭城風雲款、櫻花款亦在現場展出。

訂價2,440萬元的Montgolfière Aéro座鐘則是全場最昂貴時計。座鐘運用了LVMH集團去年收購的瑞士知名座鐘大廠L'Epée 1839製造的L’Epée 1855 LR手動上鍊機芯，將經典Monogram打造成熱氣球並鑲嵌9.06克拉的水滴形切割黃水晶與總重55.82克拉的1,400顆圓鑽。座鐘將以八日鍊長動能機芯為燃料緩緩昇空，像是漂浮在巴黎地圖上的移動城堡，緩緩俯瞰花都、笑看人生。

LV的Pure V頂級珠寶系列戒指、手環與耳環便曾被韓星Felix成套配戴。圖／路易威登提供
LV的Pure V頂級珠寶系列戒指、手環與耳環便曾被韓星Felix成套配戴。圖／路易威登提供
LV 2025年新款Tambour Slim Vivienne Jumping Hours跳時表的櫻花款亦在現場展出。圖／路易威登提供
LV 2025年新款Tambour Slim Vivienne Jumping Hours跳時表的櫻花款亦在現場展出。圖／路易威登提供
LV頂級珠寶Motion流動藍寶石與鑽石項鍊，7,130萬元。圖／路易威登提供
LV頂級珠寶Motion流動藍寶石與鑽石項鍊，7,130萬元。圖／路易威登提供
LV頂級珠寶Montgolfière Aéro座鐘，L’Epée 1855 LR手動上鍊機芯、八日鍊、時間顯示，2,440萬元。圖／路易威登提供
LV頂級珠寶Montgolfière Aéro座鐘，L’Epée 1855 LR手動上鍊機芯、八日鍊、時間顯示，2,440萬元。圖／路易威登提供
LV Protection守護紅寶石與鑽石項鍊，3,230萬元。圖／路易威登提供
LV Protection守護紅寶石與鑽石項鍊，3,230萬元。圖／路易威登提供
LV頂級珠寶Tambour Fiery Heart Automata動偶機械表，結合陀飛輪、琺瑯、自動偶、寶石鑲嵌，1,595萬元。圖／路易威登提供
LV頂級珠寶Tambour Fiery Heart Automata動偶機械表，結合陀飛輪、琺瑯、自動偶、寶石鑲嵌，1,595萬元。圖／路易威登提供
劉以豪今日出席LV全新Virtuosity頂級珠寶展，並分享最愛胸前的頂級珠寶藍寶石胸針帶有智慧、守護的寓意。記者釋俊哲／攝影
劉以豪今日出席LV全新Virtuosity頂級珠寶展，並分享最愛胸前的頂級珠寶藍寶石胸針帶有智慧、守護的寓意。記者釋俊哲／攝影
孔劉曾配戴LV的Tambour Taiko Spin Time白金腕表。圖／路易威登提供
孔劉曾配戴LV的Tambour Taiko Spin Time白金腕表。圖／路易威登提供
LV頂級珠寶Monumental紀念項鍊，鑲嵌祖母綠、黑色蛋白石、紅寶石、縞瑪瑙與鑽石，8,260萬元。圖／路易威登提供
LV頂級珠寶Monumental紀念項鍊，鑲嵌祖母綠、黑色蛋白石、紅寶石、縞瑪瑙與鑽石，8,260萬元。圖／路易威登提供
LV頂級珠寶Florescence繁花彩色寶石與鑽石耳環，640萬元。圖／路易威登提供
LV頂級珠寶Florescence繁花彩色寶石與鑽石耳環，640萬元。圖／路易威登提供
楊謹華今日身上頂級珠寶總價大破1億2,000萬，又以Monumental紀念項鍊以繁複工序的貴重寶石鑲嵌展現建築氣韻。記者釋俊哲／攝影
楊謹華今日身上頂級珠寶總價大破1億2,000萬，又以Monumental紀念項鍊以繁複工序的貴重寶石鑲嵌展現建築氣韻。記者釋俊哲／攝影

珠寶 鑽石 LV 楊謹華 劉以豪

延伸閱讀

《珠寶師遺落在時光裡的愛》西班牙男神跨越時空 愛情依舊鮮明如初

專訪／「史艾瑪」林廷憶難接受睡人老公　身邊也有「胖姐」承諾：不會離開

專訪／楊貴媚「影后」落馬反應曝！嚴藝文反被安慰：這樣很好

好友吳慷仁棄金鐘　楊謹華反應曝光

相關新聞

7-ELEVEN 鎖定國際旅客！首推「小額退稅」還有專屬 icash 卡

統一超（2912）旗下7-ELEVEN迎接世界旅遊日，宣布領先超商通路於台北西門町漢中門市導入「小額退稅服務」，並同步推...

總價大破25億！LV全新Virtuosity頂級珠寶展 楊謹華、劉以豪氣質站台

Louis Vuitton（以下簡稱LV）今日於台中發表全新「匠藝之境」（Virtuosity）頂級珠寶與2025年的高...

掀全台搶購潮 臺鹽升級版「塩の心鹽滷」9月26日全聯上市

掀起全台搶購風潮的鹽滷，台鹽推出升級版「塩の心鹽滷」，26日起於全聯福利中心正式上架。臺鹽董事長丁彥哲表示，鹽滷源自海水...

更多蠟筆小新聯名新菜來了！快到肉次方、金咕、原燒吃一波

蠟筆小新聯名企劃第二波登場！「原燒日式燒肉」、「肉次方燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」三大燒肉，10月1日至11月30日...

亞洲天王「出手」了！周杰倫 X TUDOR全新1926月相表 香檳金色秀夢幻

隨著中秋節即將來臨，瑞士品牌帝舵（TUDOR）與品牌代言人、亞洲天王周杰倫一同發表了新款TUDOR 1926 Luna帝...

Global Mall「20周年慶」滿3千最高可送9百、70家新櫃齊發

Global Mall環球購物中心迎來20周年，全台8店10月9日起至10月22日展開首波周年慶，今年以20周年慶典活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。