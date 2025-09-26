掀全台搶購潮 臺鹽升級版「塩の心鹽滷」9月26日全聯上市

掀起全台搶購風潮的鹽滷，台鹽推出升級版「塩の心鹽滷」，26日起於全聯福利中心正式上架。臺鹽董事長丁彥哲表示，鹽滷源自海水濃縮精華，含天然礦物質，少量幾滴即可提升食物風味，兼顧健康與美味需求。臺鹽將推廣鹽滷視為重要的品牌任務，目標是打造成「第七種調味料」，展現其在健康調味領域的創新布局。

鹽滷是海水蒸發取鹽後的濃縮礦物質精華，被日本人視為萬用法寶，不僅拿來入菜調味，也用於營養補充、個人清潔與美容保濕。今年國宴主廚溫國智以臺鹽鹽滷自製豆花的教學短片在社群爆紅，因做法簡單易上手，掀起全民跟風潮，帶動全台熱銷缺貨，單月銷售量較去年同期成長逾四倍！

看準市場潛力，臺鹽火速研發升級版「塩の心鹽滷」，以「話題＋新品」雙重攻勢，積極布局全聯等全國性通路，將網路聲量轉化為市場動能，推動鹽滷成為下一個明星商品。

升級版「塩の心鹽滷」在設計上全面革新，更貼近現代消費者需求。新包裝採「漸層經典藍」日式風格展現典雅質感，材質升級為更堅固的PET瓶，瓶蓋改為掀蓋設計，並配備量杯蓋，便於使用與攜帶。26日起全聯獨家販售150ml特規瓶，並於10月17日至30日推出「第二件五折」優惠。

臺鹽表示，「塩の心鹽滷」承襲臺鹽七十多年的製鹽專業，以科技化製程自外海純淨海水濃縮萃取，經電透析、三效蒸發等程序，通過重金屬檢驗無汙染，確保安心純淨。鹽滷中的礦物質無人工添加與成分調整，保留自然均衡的十幾種以上巨量與微量礦物元素，包含鎂鈣鉀等人體必需礦物質，具安心、天然、多元應用等特色。

從餐桌到日常生活，鹽滷一瓶多用。如飲品中加入幾滴，不僅能增添風味層次，還能提供天然礦物質來源；對咖啡愛好者而言更是隱藏版神器，能修飾苦澀、增添濃郁感。加入米飯烹煮，米粒Q彈分明；燉煮湯品能保持蔬菜完整、湯頭澄澈；揉進麵糰則可提升延展性與口感。在日常應用上，亦可搭配個人清潔或美容使用，增添清新與舒適體驗，展現「健康、美味、美麗」的多重價值。

臺鹽表示，鹽滷在日本盛行多年，廣泛應用於健康、料理、美容領域，深植國民生活。臺鹽將透過「塩の心鹽滷」持續推廣多元應用場景，以創新思維開拓飲食新局，並以守護全民健康為核心，帶動台灣餐桌邁向更多元、更健康的未來。