更多蠟筆小新聯名新菜來了！快到肉次方、金咕、原燒吃一波

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「金咕」打造「小新澳洲和牛火山」、「小白想吃麻油海苔抓抓飯」和「小新屁屁草莓布丁」。圖／王品集團提供
「金咕」打造「小新澳洲和牛火山」、「小白想吃麻油海苔抓抓飯」和「小新屁屁草莓布丁」。圖／王品集團提供

蠟筆小新聯名企劃第二波登場！「原燒日式燒肉」、「肉次方燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」三大燒肉，10月1日至11月30日將帶著小新、萌寵小白和動感超人，端出9到全新期間限定餐點，活動期間消費任一聯名品項，即可獲得限量聯名徽章及品牌專屬贈菜券。10月13日至12月7日，憑券到「金咕」、「原燒」和「肉次方」消費，即可分別兌換特選牛板腱、伊比利豬梅花和鮮Q台灣小卷。

「原燒日式燒肉」推出「牛舌火山光波」、「野原家漢堡排」、「小新屁屁芒果飲」3到限定餐點。「牛舌火山光波」將精選牛舌堆疊成壯觀的火山造型，搭配骰子牛及澳洲和牛雪花；再將特調咖哩沾醬與萌寵小白起司片加熱相融，感受牛舌與咖哩迸發出的鹹香奶味，選購任一套餐加價399元就能享用。

此外，消費指定套餐加價89元可換購「野原家漢堡排」，消費任一套餐還可用59元換購搖啊搖啊「小新屁屁芒果飲」，選用芒果泥製成冰沙，搭配漂浮在表面的屁屁奶酪，令人會心一笑。

在「金咕韓式原塊烤肉」方面，消費任一套餐就能用69元換購「小白想吃麻油海苔抓抓飯」，將鮭魚卵、鹹香海苔酥、蔥花、各式拌料和麻油充分抓捏拌勻，消費者能親手DIY捏成飯糰，體驗鮭魚卵在口中炸裂的驚喜口感。「小新澳洲和牛火山」限時加購價219元，嚴選M4等級以上的澳洲和牛，如大理石紋理般的均勻油花，最適合用於燒烤。最後，「小新屁屁草莓布丁」逗趣的造型，勢必將成為新一波社群新寵。

在燒肉吃到飽的「肉次方」，全價位都能無限爽吃醬汁濃郁的「小新屁屁香噴噴咖哩飯」，加購39元就有Q彈香濃的「小新屁屁雞蛋布丁」，選購進擊の肉（含）以上價位套餐的消費者，就能無限享用「＼動感光波／蜂蜜洋釀肋眼牛排」，將現切肋眼牛排搭配蜂蜜與檸檬調配的醬汁，更能彰顯出牛肉鮮香。

「金咕」的「小白想吃麻油海苔抓抓飯」好吃、好看又好玩。圖／王品集團提供
「金咕」的「小白想吃麻油海苔抓抓飯」好吃、好看又好玩。圖／王品集團提供
到「肉次方」消費全價位帶，都能無限爽吃「小新屁屁香噴噴咖哩飯」。圖／王品集團提供
到「肉次方」消費全價位帶，都能無限爽吃「小新屁屁香噴噴咖哩飯」。圖／王品集團提供
「原燒」的「小新屁屁芒果飲」選用芒果泥製成冰沙，搭配漂浮在表面的屁屁奶酪，為夏日餐桌增添萌趣。圖／王品集團提供
「原燒」的「小新屁屁芒果飲」選用芒果泥製成冰沙，搭配漂浮在表面的屁屁奶酪，為夏日餐桌增添萌趣。圖／王品集團提供
「原燒」推出「牛舌火山光波」、「野原家漢堡排」和「小新屁屁芒果飲」。圖／王品集團提供
「原燒」推出「牛舌火山光波」、「野原家漢堡排」和「小新屁屁芒果飲」。圖／王品集團提供

