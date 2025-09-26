更多蠟筆小新聯名新菜來了！快到肉次方、金咕、原燒吃一波

蠟筆小新聯名企劃第二波登場！「原燒日式燒肉」、「肉次方燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」三大燒肉，10月1日至11月30日將帶著小新、萌寵小白和動感超人，端出9到全新期間限定餐點，活動期間消費任一聯名品項，即可獲得限量聯名徽章及品牌專屬贈菜券。10月13日至12月7日，憑券到「金咕」、「原燒」和「肉次方」消費，即可分別兌換特選牛板腱、伊比利豬梅花和鮮Q台灣小卷。

「原燒日式燒肉」推出「牛舌火山光波」、「野原家漢堡排」、「小新屁屁芒果飲」3到限定餐點。「牛舌火山光波」將精選牛舌堆疊成壯觀的火山造型，搭配骰子牛及澳洲和牛雪花；再將特調咖哩沾醬與萌寵小白起司片加熱相融，感受牛舌與咖哩迸發出的鹹香奶味，選購任一套餐加價399元就能享用。

此外，消費指定套餐加價89元可換購「野原家漢堡排」，消費任一套餐還可用59元換購搖啊搖啊「小新屁屁芒果飲」，選用芒果泥製成冰沙，搭配漂浮在表面的屁屁奶酪，令人會心一笑。

在「金咕韓式原塊烤肉」方面，消費任一套餐就能用69元換購「小白想吃麻油海苔抓抓飯」，將鮭魚卵、鹹香海苔酥、蔥花、各式拌料和麻油充分抓捏拌勻，消費者能親手DIY捏成飯糰，體驗鮭魚卵在口中炸裂的驚喜口感。「小新澳洲和牛火山」限時加購價219元，嚴選M4等級以上的澳洲和牛，如大理石紋理般的均勻油花，最適合用於燒烤。最後，「小新屁屁草莓布丁」逗趣的造型，勢必將成為新一波社群新寵。