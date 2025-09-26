聽新聞
亞洲天王「出手」了！周杰倫 X TUDOR全新1926月相表 香檳金色秀夢幻
隨著中秋節即將來臨，瑞士品牌帝舵（TUDOR）與品牌代言人、亞洲天王周杰倫一同發表了新款TUDOR 1926 Luna帝舵1926月相款，透過香檳金色面盤與39毫米的中性尺寸，嘗試捕捉月亮變幻莫測的神秘魅力。
無論在東方或西方，月亮的變幻莫測與盈虧變化，向來都是神話、傳說與詩意浪漫的緣起，更在亞洲華人文化中有中秋節的重要節慶。本次TUDOR新款的1926 Luna月相表的1926系列名稱則出自品牌創辦人為The Tudor註冊商標的年份，同時39毫米的面盤並有著傳統的藍色、黑色，以及別緻的香檳金色，其中前兩款分別搭配了銀色與金色細節，香檳金色則更對比上了醒目少見的黑色指針與時標，帶來鮮明對比。
三種面盤顏色的全新TUDOR 1926月相表將全數使用精鋼表殼搭配精鋼表帶，動力來源則為瑞士製造的自動上鏈機芯T607-9型，並提供了時間、日期與月相功能顯示。39毫米的面盤中以立體的阿拉伯數字時標搭配可清楚辨讀的柳葉型指針，表款將具有無需登記或檢查的五年可轉讓保用保證，訂價則皆為85,000元。
