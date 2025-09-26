快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲天王「出手」了！周杰倫 X TUDOR全新1926月相表 香檳金色秀夢幻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
周杰倫除了是TUDOR品牌代言人，並參與本次TUDOR 1926 Lunar月相表的設計。圖／TUDOR提供
周杰倫除了是TUDOR品牌代言人，並參與本次TUDOR 1926 Lunar月相表的設計。圖／TUDOR提供

隨著中秋節即將來臨，瑞士品牌帝舵（TUDOR）與品牌代言人、亞洲天王周杰倫一同發表了新款TUDOR 1926 Luna帝舵1926月相款，透過香檳金色面盤與39毫米的中性尺寸，嘗試捕捉月亮變幻莫測的神秘魅力。

無論在東方或西方，月亮的變幻莫測與盈虧變化，向來都是神話、傳說與詩意浪漫的緣起，更在亞洲華人文化中有中秋節的重要節慶。本次TUDOR新款的1926 Luna月相表的1926系列名稱則出自品牌創辦人為The Tudor註冊商標的年份，同時39毫米的面盤並有著傳統的藍色、黑色，以及別緻的香檳金色，其中前兩款分別搭配了銀色與金色細節，香檳金色則更對比上了醒目少見的黑色指針與時標，帶來鮮明對比。

三種面盤顏色的全新TUDOR 1926月相表將全數使用精鋼表殼搭配精鋼表帶，動力來源則為瑞士製造的自動上鏈機芯T607-9型，並提供了時間、日期與月相功能顯示。39毫米的面盤中以立體的阿拉伯數字時標搭配可清楚辨讀的柳葉型指針，表款將具有無需登記或檢查的五年可轉讓保用保證，訂價則皆為85,000元。

TUDOR 1926 Luna帝舵1926月相款香檳金色款，85,000元。圖／TUDOR提供
TUDOR 1926 Luna帝舵1926月相款香檳金色款，85,000元。圖／TUDOR提供
全新TUDOR 1926 Luna帝舵1926月相款共有香檳金、藍色與黑色三款面盤。圖／TUDOR提供
全新TUDOR 1926 Luna帝舵1926月相款共有香檳金、藍色與黑色三款面盤。圖／TUDOR提供
TUDOR 1926 Luna帝舵1926月相款藍色款，85,000元。圖／TUDOR提供
TUDOR 1926 Luna帝舵1926月相款藍色款，85,000元。圖／TUDOR提供
39毫米香檳金色的面盤中並搭配了黑色指針與時標，對比鮮明強烈。圖／TUDOR提供
39毫米香檳金色的面盤中並搭配了黑色指針與時標，對比鮮明強烈。圖／TUDOR提供
TUDOR 1926 Luna帝舵1926月相款黑色款，85,000元。圖／TUDOR提供
TUDOR 1926 Luna帝舵1926月相款黑色款，85,000元。圖／TUDOR提供

中秋節 品牌 黑色

延伸閱讀

網壇巨星Sinner搶穿周杰倫聯名Nike新鞋！IG互動釣出周董本尊回應

500盤2025／昆凌坦言周杰倫「很激烈」 絕美現身晚宴：有500盤很幸福

昆凌遭疑懷第四胎！本人親上火線回應　認了「想封肚」

不是周杰倫，也不是蕭敬騰！未來的網球小王子將會是他？

相關新聞

亞洲天王「出手」了！周杰倫 X TUDOR全新1926月相表 香檳金色秀夢幻

隨著中秋節即將來臨，瑞士品牌帝舵（TUDOR）與品牌代言人、亞洲天王周杰倫一同發表了新款TUDOR 1926 Luna帝...

Global Mall「20周年慶」滿3千最高可送9百、70家新櫃齊發

Global Mall環球購物中心迎來20周年，全台8店10月9日起至10月22日展開首波周年慶，今年以20周年慶典活動...

真實怪談Podcast變身舞台劇 春河劇團「詭哭郎嚎」推出午夜試膽場

「你所害怕的鬼，或許正是別人朝思暮想的親人。」春河劇團今天(26日)推出新作「詭哭郎嚎」，改編自團長郎祖筠主持、累積逾2...

買6送2！Mister Donut推出「雷神巧克力甜甜圈」、萬聖節怪奇甜點登場

因應萬聖節到來，Mister Donut以萬聖節為主題，推出5款應景的特色怪物甜甜圈，並換上萬聖節主題包裝。同時Mist...

有行旅／探索墨西哥古文明與自然

探索墨西哥，從歷史古文明到殖民風華，自然瑰寶與徜徉加勒比海海岸。旅人將走進墨西哥最古老的龍舌蘭釀造廠；再來到文化心臟墨西...

台灣客成長17%！全包式度假村「Club Med」明年再開沙巴、南非新據點

自1950年成立至今的國際連鎖度假村「Club Med」，在今年迎來75週年里程碑，也累積接待超過7,000萬組旅客。近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。