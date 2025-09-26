亞洲天王「出手」了！周杰倫 X TUDOR全新1926月相表 香檳金色秀夢幻

隨著中秋節即將來臨，瑞士品牌帝舵（TUDOR）與品牌代言人、亞洲天王周杰倫一同發表了新款TUDOR 1926 Luna帝舵1926月相款，透過香檳金色面盤與39毫米的中性尺寸，嘗試捕捉月亮變幻莫測的神秘魅力。

無論在東方或西方，月亮的變幻莫測與盈虧變化，向來都是神話、傳說與詩意浪漫的緣起，更在亞洲華人文化中有中秋節的重要節慶。本次TUDOR新款的1926 Luna月相表的1926系列名稱則出自品牌創辦人為The Tudor註冊商標的年份，同時39毫米的面盤並有著傳統的藍色、黑色，以及別緻的香檳金色，其中前兩款分別搭配了銀色與金色細節，香檳金色則更對比上了醒目少見的黑色指針與時標，帶來鮮明對比。