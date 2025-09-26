Global Mall「20周年慶」滿3千最高可送9百、70家新櫃齊發

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall 20周年慶推出Hello Kitty一系列會員禮。圖／Global Mall提供
Global Mall 20周年慶推出Hello Kitty一系列會員禮。圖／Global Mall提供

Global Mall環球購物中心迎來20周年，全台8店10月9日起至10月22日展開首波周年慶，今年以20周年慶典活動為主軸，帶來最高回饋30%，並攜手Hello Kitty推出一系列會員禮，各店也帶來近70個改裝新櫃，當中以中和店改裝幅度最大。

新北中和改裝，聚焦體驗升級、年輕族群，引進多個香氛保養品牌、時尚與休閒服飾品牌及智慧穿戴裝置，包括「coen」限定快閃店、「Keds」、「DESCENTE」、「Columbia」、「YBG」、「簡單JAN DAN」、「GARMIN」等；美食街將引進首度進軍百貨的「蘇泰泰泰式海鮮火鍋」。

屏東首次大幅度餐飲改裝，一次引進「壽司郎」、「31冰淇淋」、「宮武讚岐烏龍麵」等屏東首店；車站店主打餐飲美食、伴手禮及休閒娛樂，板橋車站新增「瘋一鍋」、「奎士咖啡」、「貓茶町」；南港車站有初魚集團旗下新品牌「牛喜壽喜燒」、「這味泰泰」、「一之鄉」、「奧斯丁夢想樂園」、「JINS」；新左營車站引進「31冰淇淋」。機捷店桃園A8、林口A9及桃園A19也迎來多家商圈獨家品牌，包括「御前上茶」、「薩莉亞」、「金春喜韓廚」等。

周年慶購物最高回饋可達30%，會員於於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定專門店當日單筆消費滿3,000元送500元電子商品禮券 (含200元Online購物金 )，刷GMpay再送100元電子商品禮券，刷聯名卡消費當日累計滿3,000元送200元電子商品禮券，再加上首度聯名卡綁定GMpay消費滿1,000再送100元電子商品禮券，等於首筆消費滿3,000元最高可送900元。

首五日再加碼刷聯名卡當日累計滿10,000元再送500元電子商品禮券。高單價家電滿額贈，新北中和指定家電、健康器材專門店當日單筆消費滿10,000元送1,000元電子商品禮券。10月9日至13日會員於全台8店指定專門店單筆消費滿100元可享點數放大抵優惠，會員扣環球點數100點可折抵50元。

呼應20周年，Global Mall推出「20大好禮抽獎」活動，即日起於指定專門店累計消費滿3,000元，有機會將黃金飾品、東京三麗鷗彩虹樂園雙人遊、精選小家電等多項好禮帶回家。

另外，新莊宏匯廣場備戰周年慶也持續引進新櫃，包括新北首家百貨直營店「小米家電」，提供小米系列最完整的智慧家電體驗；10月中起更有多元業態品牌陸續進駐，包括新北首店「SAMSUNG旗艦體驗館」、新北首間科技生活選物店「創Q space」、新北首家精品咖啡廳「奎士咖啡」，以及日系質感服飾「niko and…」、東京時尚眼鏡「JINS」以及茶界王者「天仁茗茶」等，滿足年輕客群、家庭客層購物需求。

Global Mall 20周年慶主打20大品牌同慶，聯手推出限定優惠與獨家商品。圖／Global Mall提供
Global Mall 20周年慶主打20大品牌同慶，聯手推出限定優惠與獨家商品。圖／Global Mall提供
Global Mall20站年慶將於10月10日「會員之夜」，單筆消費滿1,000元再抽日本人氣賞楓行機票。圖／Global Mall提供
Global Mall20站年慶將於10月10日「會員之夜」，單筆消費滿1,000元再抽日本人氣賞楓行機票。圖／Global Mall提供

新北 禮券 品牌

