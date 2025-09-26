聽新聞
真實怪談Podcast變身舞台劇 春河劇團「詭哭郎嚎」推出午夜試膽場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
春河劇團新作「詭哭郎嚎」，改編自團長郎祖筠主持、累積逾200集的靈異Podcast精華，將真實鬼故事搬上舞台。圖／春河劇團提供
春河劇團新作「詭哭郎嚎」，改編自團長郎祖筠主持、累積逾200集的靈異Podcast精華，將真實鬼故事搬上舞台。圖／春河劇團提供

「你所害怕的鬼，或許正是別人朝思暮想的親人。」春河劇團今天(26日)推出新作「詭哭郎嚎」，改編自團長郎祖筠主持、累積逾200集的靈異Podcast精華，將真實鬼故事搬上舞台，以劇場手法結合聲光影像與沉浸氛圍。特別場次還規劃10時開演的「午夜試膽場」，帶領觀眾在驚悚與顫慄中，看見人性溫暖的另一面。

「詭哭郎嚎」緣起於團長暨藝術總監郎祖筠主持Podcast節目「詭哭郎嚎」，從累積超過300集真實靈異故事中擷取精彩橋段，穿插搖滾宮主賴銘偉以宮廟宮主的身分，為大家補充民俗小常識，用不同的觀點解釋靈異事件。

郎祖筠表示，自己的父親已經過世多年，如果哪一天突然現身，別人可能會嚇個半死，「但我會感動到淚流滿面。」從這個觀點出發，「詭哭郎嚎」並非單純的「說鬼故事」，而是透過舞台與觀眾對話，拋出「死亡不是終點，遺憾才是」的生命課題。作品跨越陰陽，以一則則真實靈異故事為載體，揭露隱藏在人心深處的思念與牽掛。

如《巴比午夜列車》描述一位準備結束人生的年輕男子，在車廂裡遇見了一位陌生女子。兩人傾心交談後，女子勸他重新振作，並留下電話相伴一年，讓他走出人生低谷、重拾幸福。然而某日，他驚見報紙上一年前的死亡新聞，那位女子竟在他搭車前就已輕生。這通維繫生命的電話，究竟打向了哪裡？

演出中，郎祖筠將化身「說書人」，引領觀眾穿梭於現實與靈異之間；「搖滾宮主」賴銘偉以宮主身份親身現身說法，重現宮廟奇談。「粽邪」系列演員劉國劭則再展逗趣膽小本色，為舞台增添意想不到的笑點。四段動人靈異故事，既驚心動魄，又充滿人生省思。

「詭哭郎嚎」午夜試膽場，特別選定在9月26日晚上10點開演，演出前有【百物語試膽儀式】與【鬼裝攝影區】試膽限定活動可以參與。另外，「詭哭郎嚎」邀請位於桃園大溪、香火鼎盛的鳳山寺廣澤宮共同響應，觀眾每人皆可獲得一枚由廣澤宮開光的「護身符」。除此之外，現場觀眾還可參加「光明燈抽籤活動」，有機會為自己在廣澤宮點上一盞光明燈，祈求後半年事事順利、心願圓滿。

●「詭哭郎嚎」9月26日至28日於台北城市舞台演出，並於11月29日巡迴台中中山堂。OPENTIX售票系統販售中。

