買6送2！Mister Donut推出「雷神巧克力甜甜圈」、萬聖節怪奇甜點登場

因應萬聖節到來，Mister Donut以萬聖節為主題，推出5款應景的特色怪物甜甜圈，並換上萬聖節主題包裝。同時Mister Donut也攜手日本雷神巧克力，打造出3款聯名甜甜圈，帶來香甜的滋味。

Mister Donut本次聯名日本雷神巧克力，自9月30日起推出「黑雷神巧克力波堤」、「粉紅雷神波堤」、「白雷神歐菲香」3款聯名商品。「黑雷神巧克力波堤」以波堤沾裹黑可可醬，中間夾層包裹可可及原味餅乾粒，打造特殊的酥脆口感，還原最經典的黑雷神巧克力，每顆65元；「粉紅雷神波堤」同樣以波堤結合草莓風味，變身粉紅雷神巧克力，每顆65元。至於「白雷神歐菲香」將歐菲香搭上白雷神巧克力的白可可風味，結合出濃郁奶香，每顆65元。

迎接萬聖節，還有大眼小怪物們同步登場。Mister Donut將波堤各別裹上可可、草莓可可及葡萄優格可可沾醬，再以糖果米或優格可可線條裝飾，並貼上大眼可可片，化身成為「可可獨眼波堤」、「葡萄大眼波堤」、「草莓獨眼波堤」，另外還有鬼靈精怪的「草莓眼球棒棒糖」、「優格眼球棒棒糖」，怪萌又可愛。同時日式糰子、迷你派對也換上萬聖節主題外包裝。