台灣客成長17%！全包式度假村「Club Med」明年再開沙巴、南非新據點

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Club Med「謐境探索系列」將於2026年開設馬來西亞沙巴婆羅洲。圖／Club Med提供
Club Med「謐境探索系列」將於2026年開設馬來西亞沙巴婆羅洲。圖／Club Med提供

自1950年成立至今的國際連鎖度假村「Club Med」，在今年迎來75週年里程碑，也累積接待超過7,000萬組旅客。近年來，亞太市場已成為Club Med 全球業績成長最快速的區域，台灣營業額也已經連續兩年呈雙位數成長，今年較去年同期成長幅度達17%。Club Med旗下主打秘境奢旅定位的「謐境探索系列」，也將在2026年全新開設「馬來西亞沙巴婆羅洲」與「南非海岸獵遊度假村」，為旅客帶來嶄新的選擇。

Club Med自義大利西西里切法盧首座全包式度假村起步，主打全包式的渡假體驗，目前版圖已經橫跨四大州，坐擁將近70個據點。根據Club Med分析，亞太市場已成為Club Med全球業績成長最快速的區域，其旅客人數占全球近三成。其中台灣市場已發展超過30年，累積接待超過40萬名台灣旅客。截至目前，台灣已經超越日本、香港，成為亞太區營業額第三大市場，僅次於澳洲、新加坡。Club Med東北亞區總經理劉育慧即指出，台灣市場中有5成為高端回流客，他們不再專注快閃熱門景點，而偏好沉浸在原始秘境中，進行有意義的定點深度探索。

針對深度旅遊商機，Club Med主打秘境奢旅定位的「謐境探索系列」也將於2026年在馬來西亞沙巴婆羅洲、南非海岸迎來兩座全新度假村。「謐境探索系列」目前在全球共計21個據點，鎖定生活經驗豐富、熱愛探索未知、接受新事物、關心永續議題的高度活躍旅人。即將開幕的謐境探索系列度假村「馬來西亞沙巴婆羅洲」座落於克里亞斯半島，緊鄰帕達斯．達米特森林保護區，擁有豐富的紅樹林生態與多樣野生動物，旅客可在綠色大使的帶領下參與雨林晨間健走，或是體驗環境工作坊等活動。

南非東海岸首座「謐境探索系列」度假村「南非海岸獵遊度假村」，為南非唯一能同時享受無邊海灘與野生動物探險的全包式度假村。在印度洋畔的海岸度假村，可暢玩立式划槳、沙灘排球，並體驗首間Club Med衝浪學校課程；亦可驅車前往草原保護區，讓野生動物探險為假期增添驚喜。旅客可入住野奢帳篷屋、搭乘吉普車深入叢林尋覓非洲五霸，夜晚更能圍繞篝火，隨傳統舞蹈與樂團演出感受非洲文化與熱情氛圍。

在Club Med南非海岸獵遊度假村，旅客能夠在保護區觀賞野生動物。圖／Club Med提供
在Club Med南非海岸獵遊度假村，旅客能夠在保護區觀賞野生動物。圖／Club Med提供
Club Med將於2026年迎來兩座全新謐境探索度假村，包括南非海岸獵遊度假村。圖／Club Med提供
Club Med將於2026年迎來兩座全新謐境探索度假村，包括南非海岸獵遊度假村。圖／Club Med提供
Club Med謐境探索度假村將在2026年新增馬來西亞沙巴婆羅洲。圖／Club Med提供
Club Med謐境探索度假村將在2026年新增馬來西亞沙巴婆羅洲。圖／Club Med提供

