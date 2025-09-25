聽新聞
史嘉蕾二度入鏡Prada Galleria包形象廣告 開啟全新奇幻旅程
以古典主義為基礎的當代設計或許沒有浮誇華麗的造型輪廓，但正因為古典而耐看、歷久彌新。Prada為新款Prada Galleria系列包款拍攝了形象廣告，除了再度由女星Scarlett Johansson入鏡，並邀請英國導演Jonathan Glazer執導，呈現Prada Galleria系列包款的多元迷人風貌。
在最新的形象廣告與影片中，Scarlett Johansson以磁性嗓音對著鏡頭外的某人傾訴著，像是進行了一場神秘的儀式，將Prada Galleria包款「收納」（也可視為輸入）了各種有形或無形之物，最終誕生了一個全新的自己，全長約1分49秒的短片也可視為一段超現實、別具哲學意義的奇思妙想，也像是本季Prada Galleria包款一般，帶來咖啡色、米色或黑色，甚至是長方形、特殊皮革的各種可能。
Prada Galleria包款最初問世於2007年，近年並已為包含英國超模Cara Delevingne、Gal Gadot、韓星Karina與Naomi Watts等人所配戴造型；2025秋冬新款除了具有方形、長方型兩種輪廓，以及白色、黑色、酒紅色、褐色等常見選擇，另有特殊的仿皮革印花款，訂價皆為17萬5,000元，高單價也是最奇異的則有一只訂價33萬元的長方形的納帕皮革款，包款表面加以大量的釘飾流蘇，宛如古羅馬戰士的流蘇皮裙，並散發出Prada女性的力量、優雅與自信。
