快訊

台灣特有文化？外國人見高鐵上一幕驚呼 一票網友不意外：台人很熱衷

賴總統授權可進屋！花蓮洪患 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

小米17三機來襲！售價1.8萬元起 再現背面螢幕

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
與蘋果17對標的小米17終於發布，在小米集團董事長雷軍25日晚的年度演講過後，小米如約端出小米17系列的三款新機，售價1.8萬元起。華爾街見聞
與蘋果17對標的小米17終於發布，在小米集團董事長雷軍25日晚的年度演講過後，小米如約端出小米17系列的三款新機，售價1.8萬元起。華爾街見聞

與蘋果17對標的小米17終於發布，在小米集團董事長雷軍25日晚的年度演講過後，小米如約端出小米17系列的三款新機。先前主要預熱的雙面螢幕設計用在小米17Pro和17 Pro Max上，而標準款小米17則是在前代外觀上做了些微調。

華爾街見聞報導，小米全系列價格方面，小米17價格人民幣4,499元（新台幣1.8萬元）起，17Pro起售價人民幣4,999元，小米17Pro Max起售價人民幣5,999元（12GB+512GB）。小米17系列已開啟預售，9月27日上午10時正式開售。

雷軍表示，小米17的升級首先是質感大升級，因為要做高端所以質感很重要。「用四個字來形容小米17的變化叫『驚豔蛻變』。」

雷軍指出，大家可以重新認識一下小米手機。螢幕非常漂亮，極窄邊框達到了行業的巔峰水準，整機的比例也做微調，更加舒展漂亮。金屬中框反包式的設計特別的堅固。所有的細節精緻度完全不亞於iPhone。

小米17配置方面，搭配6.3吋螢幕，薄至0.8公分，輕至191公克；整機支持IP68防塵防水，超耐用超可靠。

小米17手機全球首發高通第五代驍龍8至尊版處理器，配有立體環形冷泵散熱系統，雷軍宣稱相比iPhone 17在散熱能力方面更強，幾乎做到了iPhone17的兩倍。

續航方面，小米17也對標了蘋果，小米17搭載7000mAh金沙江電池，小米官方發布實測連續刷12.2小時短影片，比iPhone 17+5000mAh磁吸充電的續航還要長。

iPhone 17 售價 小米手機

延伸閱讀

「押上小米十年家底」雷軍預告年度演講 曝造車造芯幾乎同時決策

小米17系列手機跑分曝光「多核完勝蘋果i17」 預計下周正式發表

醫見一幕嚇壞！陸女不知「溫度計卡體內22年」 兇手竟是國小男同學

小米 YU7 休旅大爆單！執行長竟勸敗特斯拉？

相關新聞

全真瑜珈雙北、桃園6家分店無預警停業 北市將啟動調查

在台灣擁有13家分店的新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，無預警公告，因內部營運與調整人...

新光三越南西店食品館大改裝 從伴手禮到日常餐桌的美味滿足

新光三越台北南西店一館B2食品館，10年來首度大規模改裝以全新樣貌登場，41家品牌專櫃中，引進15家全新櫃位，包括全台首...

史嘉蕾二度入鏡Prada Galleria包形象廣告 開啟全新奇幻旅程

以古典主義為基礎的當代設計或許沒有浮誇華麗的造型輪廓，但正因為古典而耐看、歷久彌新。Prada為新款Prada Gall...

小米17三機來襲！售價1.8萬元起 再現背面螢幕

與蘋果17對標的小米17終於發布，在小米集團董事長雷軍25日晚的年度演講過後，小米如約端出小米 17 系列的三款新機。先...

「世界50最佳酒吧」51至100名揭曉 台中「Vender」驚喜闖入第74名

「世界50最佳酒吧（THE WORLD'S 50 BEST BARS）」即將於10月8日在香港舉行頒獎典禮，在前50名榜...

二本松「帝王蟹套餐」加碼送A5和牛！乾杯4品牌「中秋新套餐」上桌

台北高級鍋物「二本松涮涮屋 本館」，今秋以每隻重約1.3～2公斤的日本活體帝王蟹為主角，推出「日本極上帝王蟹雙人套餐」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。