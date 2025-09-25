快訊

「世界50最佳酒吧」51至100名揭曉 台中「Vender」驚喜闖入第74名

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Vender」夫妻檔主理人Darren Lim（右）與Summer Chen。圖／摘自「Vender」FB
「世界50最佳酒吧（THE WORLD'S 50 BEST BARS）」即將於10月8日在香港舉行頒獎典禮，在前50名榜單揭曉前，率先公布第51至100名榜單。今年第51至100名榜單涵蓋全球 34 個不同城市的酒吧，其中有12間酒吧來自亞洲，位於台中的「Vender」，首度進榜便獲得74名佳績，也是其中唯一一家來自台灣的酒吧。

綜觀這份第51至100名榜單，以美洲地區共有20間酒吧入選最為出色，其中美國以8間酒吧再度領先，其中紐約佔4間，包括新上榜的「Schmuck」（名列59）、上升12位至第72名的「Attaboy」、名列第75的「Martiny 's」，以及排名第95的「Employees Only」。墨西哥緊隨美國之後，共5間酒吧上榜。歐洲共有15間酒吧上榜，其中西班牙和義大利各佔4間，表現出色。英國緊隨其後，有3間倫敦酒吧上榜。

香港以3間酒吧躋身第51至100名榜單領先亞洲區， 5年來首次超越新加坡，入榜店家有第56名的「Argo」、新入榜的「Gokan」（第70名），以及「The Savory Project」（第86名）。日本跟泰國各有兩家酒吧入選，分別是東京的「The SG Club」（第65名）和重新上榜的 「Bar Trench」（第94名）；以及曼谷的 「Dry Wave Cocktail Studio」（第88名）(No.)和 「Opium」（第92名）。

台灣則有1家酒吧入榜，是台中的「Vender」，名列第74名。「Vender」以新加坡及馬來西亞美食文化為靈感，融合娘惹風格的復古綠植與花磚裝潢，營造歡樂自在的氛圍。入口的大型販賣機造型門面極具創意，調酒細膩講究，搭配特色東南亞料理，成為台中夜生活必訪酒吧。

「第51至100名榜單讓我們多一個機會，去表揚展現非凡熱誠、出色創意和世界級款待的業界佼佼者，而這份第9年發布的榜單絕不令人失望，囊括嶄新目的地、新崛起的市場以至備受喜愛的人氣酒吧，為更多世界各地的卓越酒吧帶來曝光。」「世界 50 最佳酒吧」內容主管 Emma Sleight 表示：「我們向突破界限的酒吧舉杯致敬，衷心祝賀所有憑著努力不懈的精神，令所屬酒吧得以躋身此權威榜單的傑出團隊，同時希望鼓勵更多人發掘更多精彩酒吧。」

台中「Vender」酒吧首度進榜便獲得74名佳績，也是第51至100名榜單中唯一來自台灣的酒吧。圖／世界 50 最佳酒吧提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「世界 50 最佳酒吧」率先公布第51至100名榜單。圖／世界50最佳酒吧提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Vender」融合娘惹風格的復古綠植與花磚裝潢，營造歡樂自在的氛圍。圖／摘自「Vender」FB
「Vender」融合娘惹風格的復古綠植與花磚裝潢，營造歡樂自在的氛圍。圖／摘自「Vender」FB

