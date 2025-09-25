快訊

會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

聽新聞
0:00 / 0:00

二本松「帝王蟹套餐」加碼送A5和牛！乾杯4品牌「中秋新套餐」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老乾杯限時推出「月映套餐」，包括「帝王蟹和牛壽司」限定新品，每人2,380元。圖／乾杯提供
老乾杯限時推出「月映套餐」，包括「帝王蟹和牛壽司」限定新品，每人2,380元。圖／乾杯提供

台北高級鍋物「二本松涮涮屋 本館」，今秋以每隻重約1.3～2公斤的日本活體帝王蟹為主角，推出「日本極上帝王蟹雙人套餐」，先以「蟹肉鮭魚卵豆腐」與「松露山藥海膽」開場，再迎來「帝王蟹五吃」。透過帝王蟹腿生食、奶油大蔥烤帝王蟹腿、涮煮帝王蟹身、帝王蟹肉蒸蛋，以及帝王蟹膏粥等5種不同呈現方式，讓民眾享受不同的風味變化。

除了帝王蟹相關餐點之外，套餐中也規劃「日本A5和牛翼板」、「北海道海膽明太子茶泡飯」等品項，還有「萬丹紅豆鍋餅」與「菊花豆腐」作為飯後甜點，每套8,680元。即日起於店內點購「日本極上帝王蟹雙人套餐」，即可免費獲得「玫瑰造型A5和牛」1份；若額外加點活沙公，則可加贈「龍蝦」1隻與情侶拍立得合照。

迎接連假到來，乾杯集團自9月26日至10月12日期間，針對旗下「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「KANPAI CLASSIC」與「和牛47」等四大品牌，推出中秋限定菜色。其中老乾杯的「月映套餐」中，推出新品「帝王蟹和牛壽司」，以帝王蟹搭配日本和牛，呈現海陸雙重鮮美。套餐中還包含經典和牛紛雪燒、熟成冷藏牛舌、紐約客炸三明治等共十款燒烤料理，每人2,380元。

KANPAI CLASSIC的「月升套餐」，前菜推出新品「鮭魚卵紅蝦和牛手卷」及「5J生火腿牡蠣串炸」，搭配多款燒烤料理，每人2,380元。至於乾杯燒肉居酒屋則是針對中秋套餐加入新元素「日本和牛炎肉」與「兔耳朵冰淇淋」；至於和牛47將於10月1日推出「神無月套餐」，吃得到姿切板腱搭配里芋、黑蒜醬，還有和牛腿肉佐米麴與炸紅藜麥，全套共計9道式，每人3,880元。

為滿足中秋烤肉需求，老乾杯台中市政店限時延長營業至凌晨1點半；乾杯中山店、林口店及老乾杯嘉義耐斯王子店等分店，營業至午夜12點，方便夜歸族深夜開烤。

「日本極上帝王蟹雙人套餐」以日本北海道活體帝王蟹為主角。圖／二本松涮涮屋提供
「日本極上帝王蟹雙人套餐」以日本北海道活體帝王蟹為主角。圖／二本松涮涮屋提供
KANPAI CLASSIC限時推出「月升套餐」，共9道燒烤料理，每人2,380元。圖／乾杯提供
KANPAI CLASSIC限時推出「月升套餐」，共9道燒烤料理，每人2,380元。圖／乾杯提供
乾杯燒肉居酒屋中秋套餐，吃得到「日本和牛炎肉」與「兔耳朵冰淇淋」等新品。圖／乾杯提供
乾杯燒肉居酒屋中秋套餐，吃得到「日本和牛炎肉」與「兔耳朵冰淇淋」等新品。圖／乾杯提供
二本松涮涮屋推出「日本極上帝王蟹雙人套餐」。圖／二本松涮涮屋提供
二本松涮涮屋推出「日本極上帝王蟹雙人套餐」。圖／二本松涮涮屋提供

套餐 日本和牛 中秋

延伸閱讀

「逾50道佳餚」850元吃到飽！台中李方艾美酒店「下午茶Buffet」來了 吃爆「和牛漢堡排、現沖牛肉湯」內行再省百元

藍龍蝦、A5和牛、煎鴨肝還有牛小排！犇全新套餐　吃得到海陸豪華食材

淡季搶商機...礁溪飯店早午餐和牛、鱈場蟹吃到飽 這家抽總統套房

北部也有「雪蟹腳吃到飽」！ 旭集台北3店限定「無限升級爽嗑」 加碼A5和牛、鮑魚精選料理

相關新聞

全真瑜珈雙北、桃園6家分店無預警停業 北市將啟動調查

在台灣擁有13家分店的新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，無預警公告，因內部營運與調整人...

新光三越南西店食品館大改裝 從伴手禮到日常餐桌的美味滿足

新光三越台北南西店一館B2食品館，10年來首度大規模改裝以全新樣貌登場，41家品牌專櫃中，引進15家全新櫃位，包括全台首...

二本松「帝王蟹套餐」加碼送A5和牛！乾杯4品牌「中秋新套餐」上桌

台北高級鍋物「二本松涮涮屋 本館」，今秋以每隻重約1.3～2公斤的日本活體帝王蟹為主角，推出「日本極上帝王蟹雙人套餐」，...

中秋烤肉採買全攻略...全聯、大全聯急凍鮮物即開即烤 愛買限時9折優惠

迎接中秋烤肉旺季，超市、量販紛紛端出烤肉好料與優惠搶攻商機。全聯、大全聯主打「急凍鮮物」冷凍便利包，讓消費者隨取隨烤、省...

萬元名表免費抽！TISSOT X 金剛戰神沉浸式特展 台北PPP快閃四日明登場

1970、1980年代的巨大機器人卡通影響了無數後續時代，其中日本漫畫家永井豪的「無敵鐵金剛」系列更膾炙人口、歷久彌新。...

義大利時裝屋強勢回歸！GUCCI全新La Famiglia系列加碼The Tiger短片

GUCCI發表了最新「La Famiglia」系列，由攝影師Catherine Opie掌鏡，以人像攝影為概念，宣示GU...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。