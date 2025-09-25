二本松「帝王蟹套餐」加碼送A5和牛！乾杯4品牌「中秋新套餐」上桌

台北高級鍋物「二本松涮涮屋 本館」，今秋以每隻重約1.3～2公斤的日本活體帝王蟹為主角，推出「日本極上帝王蟹雙人套餐」，先以「蟹肉鮭魚卵豆腐」與「松露山藥海膽」開場，再迎來「帝王蟹五吃」。透過帝王蟹腿生食、奶油大蔥烤帝王蟹腿、涮煮帝王蟹身、帝王蟹肉蒸蛋，以及帝王蟹膏粥等5種不同呈現方式，讓民眾享受不同的風味變化。

除了帝王蟹相關餐點之外，套餐中也規劃「日本A5和牛翼板」、「北海道海膽明太子茶泡飯」等品項，還有「萬丹紅豆鍋餅」與「菊花豆腐」作為飯後甜點，每套8,680元。即日起於店內點購「日本極上帝王蟹雙人套餐」，即可免費獲得「玫瑰造型A5和牛」1份；若額外加點活沙公，則可加贈「龍蝦」1隻與情侶拍立得合照。

迎接連假到來，乾杯集團自9月26日至10月12日期間，針對旗下「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「KANPAI CLASSIC」與「和牛47」等四大品牌，推出中秋限定菜色。其中老乾杯的「月映套餐」中，推出新品「帝王蟹和牛壽司」，以帝王蟹搭配日本和牛，呈現海陸雙重鮮美。套餐中還包含經典和牛紛雪燒、熟成冷藏牛舌、紐約客炸三明治等共十款燒烤料理，每人2,380元。

KANPAI CLASSIC的「月升套餐」，前菜推出新品「鮭魚卵紅蝦和牛手卷」及「5J生火腿牡蠣串炸」，搭配多款燒烤料理，每人2,380元。至於乾杯燒肉居酒屋則是針對中秋套餐加入新元素「日本和牛炎肉」與「兔耳朵冰淇淋」；至於和牛47將於10月1日推出「神無月套餐」，吃得到姿切板腱搭配里芋、黑蒜醬，還有和牛腿肉佐米麴與炸紅藜麥，全套共計9道式，每人3,880元。