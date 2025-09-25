中秋烤肉採買全攻略 全聯、大全聯急凍鮮物即開即烤 愛買限時9折優惠

迎接中秋烤肉旺季，超市、量販紛紛端出烤肉好料與優惠搶攻商機。全聯、大全聯主打「急凍鮮物」冷凍便利包，讓消費者隨取隨烤、省時便利，還有五星級燒肉、人氣烤飯糰與限定甜點應景加持；愛買量販則以小資烤肉組與APP會員回饋出擊，滿足家庭聚餐到送禮需求，從生鮮食材到調味醬料一站式備齊，讓民眾輕鬆享受團聚美味。

全聯、大全聯看準便利烤肉需求，同步推出全新「急凍鮮物」冷凍便利包，導入夾鏈立袋，每袋2～3人份，部分更採單片真空包裝，解凍即可烤，吃不完再封口保存，兼具新鮮、美味與便利，完美實現「想吃多少，拿多少」，日常料理備料也超好用。人氣Top 5推薦特選鮭魚厚切、大比目魚厚切、日本生干貝、澳洲穀飼牛五花火鍋片、鮮凍特級中卷，加上去骨雞腿排、香草戰斧豬排、海釣白帶魚、虱目魚肚等多款選擇，烤肉或日常料理都實用。想大口吃肉還可到大全聯入手量販冷凍肉品，豬梅花、豬五花、沙朗、美牛五花等，每袋約1公斤，採夾鏈袋包裝，份量澎湃超值。

懶人解方則有「十三香系列」與多款醃漬肉，新品十三香豬排特價109元，青花椒桂丁雞翅腿香麻帶勁；川椒雞柳條更獲國際風味評鑑2星獎，輕鬆在家享受世界級美味。五星級燒肉系列則與寒舍艾美酒店探索廚房聯名，推出「巴西鳳梨羅勒戰斧」、「香草五花肉串」、「芝麻柚香霜降豬」，讓中秋烤肉升級餐廳級享受。

除了肉品，還有「荷卡烤飯糰」系列五種口味，包括炙香麻油雞、韓式爆漿起司、濃咖哩雞肉、炙燒蔥鹽豬五花、炙燒明太子鮭魚，每包80元；搭配「元本山無調味海苔」合購只要169元，DIY飯糰最對味。

甜點方面，大全聯新推網路話題「焦糖酥烤年糕」外酥內Q，6入99元；阪急麵包則帶來巨萌可頌，直徑達38公分，口感酥鬆輕盈，10/4～6、10/10～12連假期間限量販售，單顆99元。此外，9月26日至10月16日全店醬料優惠，福利卡友單筆購買烤肉醬/沙茶醬/香料粉/醬油滿120元即贈120福利點，門市與小時達皆適用，單筆可累贈。

愛買量販即日起至10月7日亦推出多重優惠，滿足民眾生鮮與烤肉採買需求。主打「中秋小資烤肉組」988元起，組合包含豬五花、牛五花、澳洲羊肩捲及紐西蘭肋眼沙朗等豐富肉品，免去備料煩惱，一次備齊佳節必需，省時省力歡度中秋假期。