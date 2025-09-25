聽新聞
萬元名表免費抽！TISSOT X 金剛戰神沉浸式特展 台北PPP快閃四日明登場
1970、1980年代的巨大機器人卡通影響了無數後續時代，其中日本漫畫家永井豪的「無敵鐵金剛」系列更膾炙人口、歷久彌新。瑞士品牌天梭（TISSOT）近日發表了以「無敵鐵金剛」系列第三作「金剛戰神」（UFOロボグレンダイザー）為主題的PRX表款，並舉辦「天梭表沉浸式光影特展」，不僅慶祝《金剛戰神》50周年，參加展覽更有機會抽萬元表款，將從9月26日起於台北中山區PPP藝文空間展開、為期四日。
TISSOT先前曾在2024年發表首只與金剛戰神聯名的表款，叫好也叫座，品牌今日並發表了PRX「金剛戰神」50周年紀念表，全球限量1,975只、以紀念「金剛戰神」初次問世的1975年，台灣限額50只，訂價31,300元、預定10月份上市，並在本次特展中搶先亮相。該只表款是以TISSOT的PRX表款為基礎，並將「金剛戰神」中的「克雷飛天神」（グレンダイザー）以浮雕樣式重現在手表面盤，18K金實金的秒針尾端也改造為克雷飛天神的武器，透明後底蓋中則可欣賞以Powermatic 80為基礎的特製機芯，自動盤更印有克雷飛天神的威武肖像。
「天梭表沉浸式光影特展」將從9月26日（五）開始，每天早上11點至晚上8點，地址為台北市中山北路段26巷2號1樓，包含紅色奇幻星球、無限折射鏡屋、宇宙沈浸投影區等多個打卡熱點，活動為免費入場，有機會抽價值萬元的TISSOT名表，活動將快閃四日，直至9月29日（一）為止，亦可提前預約：https://p.accu.ps/85w6gv
