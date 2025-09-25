義大利時裝屋強勢回歸！GUCCI全新La Famiglia系列加碼The Tiger短片

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI短片《The Tiger》中，由Demi Moore演出Barbara Gucci一角。圖／GUCCI提供
GUCCI短片《The Tiger》中，由Demi Moore演出Barbara Gucci一角。圖／GUCCI提供

GUCCI發表了最新「La Famiglia」系列，由攝影師Catherine Opie掌鏡，以人像攝影為概念，宣示GUCCI新篇章的來臨；同時GUCCI亦發表全新短片《The Tiger》，由奧斯卡獲獎導演Spike Jonze與Halina Reijn執導，影片已在9月23日於米蘭首映，呈現了一種毫不掩飾的性感、野性與奢華，全面啟動。

在《The Tiger》的電影海報中，一名身穿黑色長禮服的女性背對鏡頭，地板上滿佈黑白二色方格的地磚，席地的長禮服反應了身兼母親與經營者兩者角色的GUCCI總裁暨加州董事會主席Barbara Gucci的華麗身段，而她雙手叉腰時展開的雙臂與肩線輪廓，則似暗示了力量與強勢姿態，後方有著拾級而上的迴旋階梯，也像一條大膽的冒險之路、正要開展。

同時GUCCI的全新La Famiglia系列亦像是為明年二月的Demna大秀「暖身」，38「套」造型為每一位人物都以不同形式裱框並命名，也華麗、也懷舊。Look 1以L’Archetipo接開序幕、一只印有字母組合的旅行箱，回應GUCCI身為奢華品牌最初以旅行箱的原點，並以此後的Incazzata、La Bomba、La Cattiva、La Contessa與Primadonna......接續登場。其中Look 2的Incazzata身穿一套洋溢1960年代風格、附銀色GG鈕扣的紅色長版外套，搭配黑色皮手套、Flora絲巾和Horsebit方頭高跟鞋，傳遞了一種類型電影Filmnoir中的Femme Fatale印象，而這種蛇蠍美人式的冷峻迷人同樣出現在第22套的La Bomba或第14套的La Cattiva中，但以鱷魚皮革紋路或動物皮紋的形式呈現。

在一系列肖像中，我們看到了一張又一張的GUCCI擬人化速寫：無論是快意人生的Miss Aperitivo、象徵社群時尚意見領袖的L’influencer，全數38套「造型」聰慧地融入Demna喜愛的壓縮比例剪裁：那些寬大又長版的西裝、變形澎起的公主袖、短版秀出腰身與人魚線的皮外套，但同時將義大利的濃郁、戲劇性與玩世不恭等DNA放大，更將GUCCI身為頂級時裝屋的Family（無論是叫House或Maison）的強勢感重新聚焦，這讓人隱約聯想起Tom Ford主政時期的GUCCI，是一種同時屬於品牌、也屬於設計師的雙重高明融合，除了忍不住要為Demna的設計功力喝采，也更加期待起2026二月的GUCCI 2026秋冬大秀。

極短版秀出腰身的皮外套，像是提醒了男士們、該為明年的秋冬練練身體了。圖／GUCCI提供
極短版秀出腰身的皮外套，像是提醒了男士們、該為明年的秋冬練練身體了。圖／GUCCI提供
GUCCI最新的La Famiglia系列中強化了GUCCI與義大利的戲劇、華麗與野性，亦能撇見創意總監Demna喜愛的剪裁輪廓。圖／GUCCI提供
GUCCI最新的La Famiglia系列中強化了GUCCI與義大利的戲劇、華麗與野性，亦能撇見創意總監Demna喜愛的剪裁輪廓。圖／GUCCI提供
GUCCI最新La Famiglia系列中的第一套造型L’Archetipo，以象徵品牌原點的旅行硬箱成為主角。圖／GUCCI提供
GUCCI最新La Famiglia系列中的第一套造型L’Archetipo，以象徵品牌原點的旅行硬箱成為主角。圖／GUCCI提供
Look 2的Incazzata以紅色的長版外套，展現了鮮明的1960年代懷舊風格。圖／GUCCI提供
Look 2的Incazzata以紅色的長版外套，展現了鮮明的1960年代懷舊風格。圖／GUCCI提供
Elliot Page也在GUCCI短片《The Tiger》中擔綱演出。圖／GUCCI提供
Elliot Page也在GUCCI短片《The Tiger》中擔綱演出。圖／GUCCI提供
GUCCI發表全新短片《The Tiger》，重新聚焦在過往年代、GUCCI總裁暨加州董事會主席Barbara Gucci的故事，眾星雲集。圖／GUCCI提供
GUCCI發表全新短片《The Tiger》，重新聚焦在過往年代、GUCCI總裁暨加州董事會主席Barbara Gucci的故事，眾星雲集。圖／GUCCI提供

