義大利時裝屋強勢回歸！GUCCI全新La Famiglia系列加碼The Tiger短片

GUCCI發表了最新「La Famiglia」系列，由攝影師Catherine Opie掌鏡，以人像攝影為概念，宣示GUCCI新篇章的來臨；同時GUCCI亦發表全新短片《The Tiger》，由奧斯卡獲獎導演Spike Jonze與Halina Reijn執導，影片已在9月23日於米蘭首映，呈現了一種毫不掩飾的性感、野性與奢華，全面啟動。

在《The Tiger》的電影海報中，一名身穿黑色長禮服的女性背對鏡頭，地板上滿佈黑白二色方格的地磚，席地的長禮服反應了身兼母親與經營者兩者角色的GUCCI總裁暨加州董事會主席Barbara Gucci的華麗身段，而她雙手叉腰時展開的雙臂與肩線輪廓，則似暗示了力量與強勢姿態，後方有著拾級而上的迴旋階梯，也像一條大膽的冒險之路、正要開展。

同時GUCCI的全新La Famiglia系列亦像是為明年二月的Demna大秀「暖身」，38「套」造型為每一位人物都以不同形式裱框並命名，也華麗、也懷舊。Look 1以L’Archetipo接開序幕、一只印有字母組合的旅行箱，回應GUCCI身為奢華品牌最初以旅行箱的原點，並以此後的Incazzata、La Bomba、La Cattiva、La Contessa與Primadonna......接續登場。其中Look 2的Incazzata身穿一套洋溢1960年代風格、附銀色GG鈕扣的紅色長版外套，搭配黑色皮手套、Flora絲巾和Horsebit方頭高跟鞋，傳遞了一種類型電影Filmnoir中的Femme Fatale印象，而這種蛇蠍美人式的冷峻迷人同樣出現在第22套的La Bomba或第14套的La Cattiva中，但以鱷魚皮革紋路或動物皮紋的形式呈現。