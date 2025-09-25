台北「秋季美容保養展」集結美妝新勢力！百大品牌齊聚　新秀專區必逛

下半年度美妝盛會登場，2025台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」9月26日至9月29日在台北世貿一館熱鬧開展，不僅可以搶購彩妝好物和享受多種商品超值優惠，還能一票看多展，同期展出旅遊展。

此次展覽涵蓋美容、保養、彩妝、美甲、美睫、紋繡、美體、醫學美容、美容儀器、生技產品、香氛、SPA沙龍用品、OEM／ODM服務等廣泛領域，提供美業人士一站式採購與交流平台；同時匯集超過百家品牌廠商，包括慕可（晶采）、米蘿美甲、龍宇、藝群、安諾萊雅等展示最新產品。展場並推出全新亮點「新秀專區」，首次聚焦極具潛力的新銳品牌，集結美妝保養、美甲美睫、香氛、療癒小物等，帶給消費者前所未有的「美力尋寶」體驗。

將於9月27日下午2點及9月28日下午1點登場的「THBA全球概念沙龍舞台」為台灣首次公開，是融合東西方美學的深度藝術發表秀，透過資生堂首席髮妝藝術家原田忠的作品，揭示「傳統與未來的融合」之美，不僅能欣賞到超越現實的「異形美」攝影藝術，更能親身體驗專業級的創作流程，學習如何將髮妝塑造成充滿生命力的藝術品，並掌握獨家技巧。

9月26日開展首日，推薦「Cite／Foula黯黑式美睫修正液」原價390元、展場限定價300元；「OLYSE歐莉絲神經醯胺精純液」原價3,250元、展場限定價1,500元；「米蘿美甲CUCCIO指緣油保養液」原價650元、展場價260元；「ColorMatrix（蜡藝）12色水性創意彩繪組FSM-12」原價750元、展場價520元；「,too beauty礦物膚色遮瑕粉」原價980元、展場價900元；「Jmoon極萌膠原炮美容儀」原價19,999元、展場限定價17,699元。

展場主打促銷優惠，全館商品最低1折起，主辦單位特別推出「滿千抽」活動，展期內單筆消費滿千元就抽好禮，數量有限，送完為止。現場購票還能參加抽獎，有機會獲得法媚兒頂級保養品。

●2025台北秋季美容保養展

日期：9月26日～9月29日10:00～18:00

地點：台北世貿一館A區 ( 台北市信義路五段5號 )