SOGO大巨蛋集結13運動潮流品牌 CASETiFY複合店、Nike Style首度登場

遠東Garden City（SOGO大巨蛋）繼開出14家餐廳「食尚庭園」、商店街「花園綠廊」後，影城棟一樓商場「光之花園」也在今日正式開出，重點商場棟將於明年第一季壓軸登場。「光之花園」齊聚13家品牌，以運動時尚潮牌為主軸，當中半數以上為品牌旗艦店型，還有新型複合店CASETiFY STUDiO新型複合店、Nike Style 2家全台首度登場店型。

全台首店｜Nike Style

全台首家NIKE潮流體驗店Nike Style為品牌全新店型，主打為新世代提供前衛潮流產品，並進一步融合運動、風格與文化，打造全新生活風格體驗，體驗Nike對未來生活風格的全新想像。產品陳列上打破傳統性別分類，強調個體的獨特性與自主選擇，致力於消弭對二元性別與性向的刻板印象。

新型複合店｜CASETiFY STUDiO

提供多樣化、客製化選擇的手機配件品牌CASETiFY，繼首爾率先推出結合餐飲的店型後，把成功模式帶到台灣，新型複合店結合人氣可頌專賣店「Creaminal」提供輕食餐飲與座位，讓消費者選購配件訂製的等待時間有地方休憩。

探索概念店｜THE NORTH FACE

以品牌概念店獨家打造，將全店鋪打造有如戶外的探索環境，除了多款經典與全新品項登陸，更獨家規劃Summit巔峰系列，提供探索者們在高性能競賽裝備的需求。

全新概念店｜adidas Originals

復古與經典為主要風格，融合運動與潮流文化，店裝為極簡工業風的開放式空間，讓商品展示更有層次、動線更順暢，同時融入數位元素與互動裝置，像是螢幕牆、AR體驗等。

首家百貨旗艦店｜SALOMON

來自法國的專業戶外品牌，擅長越野跑、登山與滑雪裝備，結合創新科技與機能設計，鼓勵人們走進自然、挑戰極限。獨家販售ACS PRO鞋款，還有受歡迎的SALOMON XT6、XT -WHISPER VOID鞋款等。

POP UP STORE｜STANCAVE

全台首家專營台灣運動IP周邊商品開發銷售的電商平台，透過與各大賽事、聯盟、體育組織單位，球隊及運動員等運動IP合作。

百貨旗艦店｜HOKA